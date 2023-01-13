《經濟通通訊１３日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



年度調控目標達成，物價仍將「穩」字當頭

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國家統計局１２日公布的數據顯示，２０２２年全國居民消費價格比上年上漲２％，全國工業生

產者出廠價格比上年上漲４﹒１％，順利實現年度調控目標。



中證監：期貨市場全面開放格局基本形成

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鄭州商品交易所的菜籽油、菜籽粕、花生期貨及期權作為境內特定品種１２日開始正式引入境外

交易者參與交易。中證監副主席方星海在致辭中指出，期貨市場對外開放步伐愈來愈堅定，全面

開放格局基本形成。



動能充沛，重點企業進中提質搶先機

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近日，記者採訪山東、四川等多地重點企業，了解到相關企業生產不停、物流不斷，正全力以赴

組織生產，努力搶抓機遇、占領市場先機，生產經營展現出穩中向好、進中提質態勢。





《上海證券報》



中國汽車產銷總量連續１４年全球第一

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中國汽車工業協會副秘書長陳士華昨日在新聞發布會上表示，２０２２年，中國汽車產銷分別完

成２７０２﹒１萬輛和２６８６﹒４萬輛，同比增長３﹒４％和２﹒１％，全年實現小幅增長。

中國汽車產銷總量已連續１４年居全球第一。



中證監：期貨市場全面開放格局基本形成

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鄭州商品交易所菜籽油、菜籽粕、花生期貨及期權作為境內特定品種１２日起正式引入境外交易

者參與交易。中證監副主席方星海在當日舉行的啟動活動上表示，這是中國期貨市場對外開放的

一大步。



２０２３年有信心有能力保持物價總體穩定

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發改委１２日召開新聞發布會，介紹２０２２年中國穩物價工作成效和下一步工作安排。發改委

價格司司長萬勁松表示，２０２３年完全有信心、有能力繼續保持物價總體穩定。





《證券時報》



穩經濟！深圳亮出階段性組合拳

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深圳市商務局、深圳交通局、深圳市工信局等多個部門昨日相繼發布階段性穩經濟措施，覆蓋工

業、商貿、建設、快遞、環衛、文體旅遊、鼓勵用工等多個領域。



各地錨定數字化戰略，加速推進「數實」深度融合

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近期，全國多省市相繼召開經濟工作會議部署２０２３年經濟工作。記者梳理發現，促進數字經

濟與實體經濟深度融合發展，推動數字基礎設施建設被多次提及，成為２０２３年相關省市發展

數字經濟的重要任務。



重提「工業立市」，助推製造強國建設

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深圳市工信局１２日發布《關於實施階段性支持工業經濟運行措施的通知》提出，鼓勵工業企業

擴產增效，幫助工業企業開拓市場，並擴大相關醫藥用品企業生產能力。（ｌｃ）

