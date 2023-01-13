《經濟通通訊社１３日專訊》國家統計局公布，２０２２年全國居民消費價格（ＣＰＩ）同

比上漲２％，全國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比上漲４﹒１％，順利實現年度調控目標。

展望２０２３年，「平穩」、「溫和」成為關鍵詞。

《中國證券報》引述多位專家指，儘管全球大宗商品價格可能依然存在反復，同時國內消費

的恢復也可能帶來核心ＣＰＩ的修復，但從全年看，輸入性通脹壓力有望減輕，在落實保供穩價

政策背景下，食品價格難見大幅上漲，物價料繼續保持總體穩定。

看外部因素，輸入性通脹因素對中國物價的影響將有所減弱。一方面，海外央行緊縮貨幣政

策推動通脹總體降溫；另一方面，隨著全球供應鏈運行逐漸回歸常態，能源、食品價格中樞有望

下移，２０２３年國際大宗商品價格整體將呈回落態勢。

看國內因素，糧食連年豐收，生豬產能基本恢復正常，蔬菜價格季節波動但整體保持溫和，

居民生活必需品供應充足，再考慮到各類保供穩價政策措施繼續發揮作用，２０２３年物價料繼

續保持總體平穩運行。（ｌｃ）

