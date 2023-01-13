  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

13/01/2023 09:11

【數據解讀】官媒：去年順利實現年度調控目標，今年物價續保穩定

　　《經濟通通訊社１３日專訊》國家統計局公布，２０２２年全國居民消費價格（ＣＰＩ）同
比上漲２％，全國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比上漲４﹒１％，順利實現年度調控目標。
展望２０２３年，「平穩」、「溫和」成為關鍵詞。
　　《中國證券報》引述多位專家指，儘管全球大宗商品價格可能依然存在反復，同時國內消費
的恢復也可能帶來核心ＣＰＩ的修復，但從全年看，輸入性通脹壓力有望減輕，在落實保供穩價
政策背景下，食品價格難見大幅上漲，物價料繼續保持總體穩定。
　　看外部因素，輸入性通脹因素對中國物價的影響將有所減弱。一方面，海外央行緊縮貨幣政
策推動通脹總體降溫；另一方面，隨著全球供應鏈運行逐漸回歸常態，能源、食品價格中樞有望
下移，２０２３年國際大宗商品價格整體將呈回落態勢。
　　看國內因素，糧食連年豐收，生豬產能基本恢復正常，蔬菜價格季節波動但整體保持溫和，
居民生活必需品供應充足，再考慮到各類保供穩價政策措施繼續發揮作用，２０２３年物價料繼
續保持總體平穩運行。（ｌｃ）

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50超市禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金