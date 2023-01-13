《經濟通通訊社１３日專訊》海關總署公布，２０２２年中國有進出口實績的外貿企業

５９﹒８萬家，增加５﹒６％。其中，民營企業５１萬家，增加７％，進出口２１﹒４萬億元，

增長１２﹒９％，佔進出口總值的５０﹒９％，提升２﹒３個百分點，首次超過了５０％。同期

，外商投資企業進出口１３﹒８２萬億元，國有企業進出口６﹒７７萬億元，分別佔進出口總值

的３２﹒９％和１６﹒１％。

去年民營企業佔外貿進出口比重首次超過了５０％，海關總署新聞發言人呂大良表示，民企

外貿年度佔比首次超過一半，對中國外貿增長貢獻率達到８０﹒８％。新興市場開拓有力。

２０２２年，民營企業對東盟、歐盟、美國前三大貿易夥伴進出口均保持兩位數增長，增速

分別為２７﹒６％、１２﹒６％、１０﹒６％，合計佔民營企業進出口總值的４３﹒９％。同期

，民營企業對其他金磚國家、拉丁美洲、中亞五國進出口也分別增長２２﹒１％、１４﹒５％和

５５﹒１％。



＊民營企業機電產品出口、農產品進口增速較快＊



機電產品出口和農產品進口增速較快。在出口方面，２０２２年，民營企業出口機電產品７

萬億元，增長１５﹒３％。其中，電子元件、電工器材和汽車零配件增速分別為２２％、

４２﹒５％和１９％。進口方面，２０２２年，民營企業進口農產品８６２０﹒６億元，增長

１４﹒９％。進口銅、醫藥材及藥品、基本有機化學品分別增長２５﹒３％、１５﹒３％和

８﹒７％。

中西部地區民營企業活力增強。２０２２年，中部、西部地區民營企業進出口分別增長

２１﹒５％和２１﹒２％，合計佔民營企業進出口總值的２０﹒１％，這個比重較上年提升

１﹒４個百分點。（ｅｗ）

