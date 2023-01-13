《經濟通通訊社１３日專訊》全球動力電池巨擘寧德時代（深：３００７５０）公告，預計

２０２２年度淨利潤為２９１億元（人民幣．下同）至３１５億元，年增８２﹒６６％至

９７﹒７２％，超出市場預期。

２０２２年前三季度，寧德時代實現淨利潤１７６億元。以此計算，寧德時代去年四季度的

淨利潤達到１１５億元至１３９億元，單季度盈利首次突破百億。２０２１年四季度，寧德時代

的淨利潤為８１億元。

對於業績增長原因，寧德時代認為主要有兩大原因，一是持續實施降本增效措施，加強費用

管控，進一步提升公司整體盈利能力。二是海內外新能源行業快速發展，動力電池及儲能產業市

場持續增長。

此外，寧德時代奪得曾經連拍９輪的「天價鋰礦」斯諾威礦業股權。寧德時代作為斯諾威重

整投資人拋出逾６４億元重整計劃草案，涉債權調整及受償方案、出資人權益調整兩方面。



＊花旗：料寧德去年第四季電池銷量達１０３吉瓦時＊



花旗發出研究報告稱，寧德時代預告的２０２２年淨利潤超過一致預期。寧德時代目前估值

低於板塊平均，且相信公司今年利潤率將因鋰價下跌和更低的其他原材料加工費用而提升，維持

「買入」評級。預計寧德時代去年四季度整體電池銷量達到１０３吉瓦時，環比增長１５％，維

持對公司５５７元的目標價。（ｊｔ）

