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AH股新聞

13/01/2023 09:21

外媒：特斯拉上海工廠三期項目被擱置，傳中央憂慮國安問題

　　《經濟通通訊社１３日專訊》據《彭博》引述消息人士報道，特斯拉（Ｔｅｓｌａ）中國上
海工廠三期項目被暫時擱置，為特斯拉在中國年產２００萬輛汽車的擴產目標投下變數。
　　消息人士稱，特斯拉原定今年年中啟動的上海工廠三期項目已經被延遲，原因是一些中央政
府部門官員，對特斯拉及該公司首席執行長馬斯克（Ｅｌｏｎ　Ｍｕｓｋ）存在顧慮，特斯拉的
美國公司性質、馬斯克太空探索技術公司的星鏈項目、特斯拉之前存在的數據蒐集問題等，都在
擔憂的原因之列。早在２０２１年，中國因擔心特斯拉車載設備獲取軍事秘密，如車輛內置攝像
頭收集敏感數據，此前已禁止特斯拉汽車進入軍隊營區和家屬院區。
　　消息人士還表示，上海市政府對特斯拉仍表示支持，但是三期項目的未來尚不確定，有待中
央政府高層的態度明晰。
　　始於２０１９年的特斯拉上海臨港工廠項目，目前一、二期工廠均已投產，年產能達１００
萬台。儘管受疫情及擴產改造影響，去年上海特斯拉工廠仍交付了共７１萬輛Ｍｏｄｅｌ　３和
Ｍｏｄｅｌ　Ｙ電動車，成為特斯拉全球產量最高的工廠。（ｊｔ）

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