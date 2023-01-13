《經濟通通訊社１３日專訊》國內消費需求不振，新能源車陸續打響降價戰。繼特斯拉後，

華為和本土車企賽力斯（滬：６０１１２７）共同打造的ＡＩＴＯ問界汽車宣布，今日８點３０

分起，旗下問界Ｍ５和Ｍ７車型售價調低，幅度最高達３萬元（人民幣．下同）。問界汽車微信

公眾號發文稱，問界Ｍ５ ＥＶ調整後起售價為２５﹒９８萬元，此前為２８﹒８６萬元起，降

價２﹒８８萬元；問界Ｍ７調整後起售價為２８﹒９８萬元，此前為３１﹒９８萬元起，降價３

萬元。

針對１月１３日８點３０分前已提車的車主，問界將推出新年感恩回饋活動，問界Ｍ５

ＥＶ及問界Ｍ７的首任車主將享受總價值３﹒３－３﹒５萬的權益，包括延長整車質保至８年╱

１６萬公里和贈送１２萬ＡＩＴＯ積分，同時問界Ｍ５全系車型可享兩年的基礎保養。

儘管新能源汽車補貼全面退出之後車企成本增加，但除比亞迪（０１２１１）

（深：００２５９４）宣布漲價２０００－６０００元不等外，特斯拉中國上周大幅下調

ＭＯＤＥＬ ３和ＭＯＤＥＬ Ｙ起售價，幅度最高達３﹒６萬元，並創下歷史最低價格，以搶

佔更多市場份額。

內媒引述塞力斯回應降價時表示，此舉對單車毛利率有影響，整體能不能對沖要看市場表現

。塞力斯早盤高開低走，現跌０﹒８４％，報４２﹒４８元。（ｗｌ）

