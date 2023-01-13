《經濟通通訊社１３日專訊》春節假期將至，人民銀行持續釋放流動性，連續三日放水，累

計本周淨投放２１３０億元人民幣。人民幣中間價今報６﹒７２９２，較上日中間價上調３８８

點子，創去年７月１４日以來新高。滬深股市今早齊齊高開，上證綜合指數（滬綜指）高開

０﹒２２％，報３１７０﹒３５點，深綜指高開０﹒３２％，煤炭、新能源車、鋰礦股造好。專

家料今輪內地疫情的發病高峰，仍會持續２至３個月，航空、旅遊、酒店餐飲股走低。

中國疾控中心已連續多日未有更新新冠確診個案數字，對上一次公布已經是星期日（８日）

數字，顯示大幅新增超過１﹒４萬宗病例。國家衛健委上月１４日表示，不再公布無症狀感染者

數據後，在新冠病毒調整為「乙類乙管」後，衛健委在上月２４日再宣布即日起不再發布每日疫

情訊息，將由中國疾控中心發布相關疫情訊息，會每月公布一次疫情監測數據，但未有交代實施

日期。

美國眾議院以３３１票對９７票通過法案，禁止美國戰略石油儲備出口至中國，所有反對票

均來自民主黨員。但它可能在參議院面對極大阻力。報道指，去年有數百萬桶來自美國戰略儲備

的石油最終出口到中國，包括賣給中石化（００３８６）的子公司。

另外，國務院總理李克強９日到市場監管總局考察，並主持召開座談會。他強調，保護知識

產權就是保護創新、保護第一生產力，要堅持創新驅動發展。支持平台經濟健康持續發展，更好

發揮促進就業和消費、銜接生產要素、助力創新等作用。（ｃａ）



