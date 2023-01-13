《經濟通通訊社１３日專訊》海關總署發布，２０２２年中國貨物貿易進出口總值

４２﹒０７萬億元（人民幣．下同），比２０２１年增長７﹒７％，規模再創歷史新高。其中，

出口增長１０﹒５％，進口增長４﹒３％，全年貿易順差５﹒８７萬億元。至此，中國已連續６

年保持貨物貿易第一大國地位。以美元計，１２月出口同比跌９﹒９％，跌幅較上月擴大１個百

分點，略好於市場預期的跌１０％；當月進口同比跌７﹒５％，跌幅較上月收窄３﹒１個百分點

，亦好於市場預期的跌９﹒８％。貿易順差擴至７８０﹒１億美元，略多於市場預期的７６２億

美元。以全年美元計，出口同比增７％，進口增１﹒１％。全年貿易順差８７７６億美元。其中

，２０２２年出口值同比增加７％至紀錄高位３﹒５９萬億美元。

外貿數字理想，內地股市半日穩步上揚，個股漲跌互現，滬綜指高開高走，半日升

０﹒５６％，報３１８１﹒０９點，深成指升０﹒５５％，創業板指升０﹒５％。不過交投持續

收縮，兩市半日成交４０５１億元，較上交易日（１２日）同時段成交減少４﹒３％。

春節假期將至，人民銀行持續釋放流動性，連續三日放水，累計本周淨投放２１３０億元。

人民幣中間價今報６﹒７２９２，較上日中間價上調３８８點子，創去年７月１４日以來新高。



＊出行遇冷餐飲股走低，加大運力投放國航Ａ揚＊



中國疾控中心已連續多日未有更新新冠確診個案數字，對上一次公布已經是星期日（８日）

數字，顯示大幅新增超過１﹒４萬宗病例。專家料今輪內地疫情的發病高峰，仍會持續２至３個

月，航空、旅遊、酒店餐飲股走低。黑芝麻（深：０００７１６）、麥趣爾

（深：００２７１９）跌停，全聚德（深：００２１８６）急跌９﹒８％，西安飲食

（深：０００７２１）跌８﹒２％，桂發祥（深：００２８２０）跌５﹒５％，西安旅遊

（深：０００６１０）跌５﹒２％，嶺南控股（深：０００５２４）跌０﹒９％。

春運期間國航（００７５３）（滬：６０１１１１）加大運力投放力度，春運期間國航計劃

安排航班５８６３３班次，同比增長７５﹒９％，其中國內航線投入增長明顯，日均安排航班

１４４５班次，同比２０２２年增加６２０班次。國航Ａ股升０﹒６％。其他民航股齊升，南航

（滬：６０００２９）升１﹒２％，華夏航空（深：００２９２８）升０﹒６％，吉祥航空

（滬：６０３８８５）升０﹒１％，東航（滬：６００１１５）升１﹒３％，春秋航空

（滬：６０１０２１）升１﹒６％。



＊憧憬國策扶持，賽微微電揚６％＊



據報美國總統拜登與日本首相岸田文雄在明日峰會上，除了商討兩國共同安全及全球經濟議

題外，或討論對於中國的半導體出口管制。憧憬國家推出更多政策扶持半導體行業，部分相關股

上揚，賽微微電（滬：６８８３２５）揚升近６％，必易微（滬：６８８０４５）升３﹒６％，

芯源微（滬：６８８０３７）升３﹒３％，拓荊科技（滬：６８８０７２）升１﹒８％。

部分特斯拉概念股向上，三花智控（深：００２０５０）走高５﹒５％，天賜材料

（深：００２７０９）漲０﹒２％，拓普集團（滬：６０１６８９）升１％。

廣發証券（０１７７６）（深：０００７７６）在互動平台回應「市場有傳言公司投行業務

被取消」的求證時表示，截至目前，公司沒有應披露而未披露的信息。廣發証券Ａ股造好，半日

升３﹒５％。（ｃａ）

