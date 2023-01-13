《經濟通通訊社１３日專訊》外資持續「掃貨」，Ａ股三大指數今日集體走強，午後獲陸股

通資金大幅流入托市，滬指收市升１﹒０１％，報３１９５﹒３１點，距離三千二只有一步之遙

，本周累升１﹒１９％。深成指今日收升１﹒１９％，創業板指升１﹒４２％。

人民幣中間價今報６﹒７２９２，較上日中間價上調３８８點子，創去年７月１４日以來新

高。外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）大幅流入１３３﹒３６億元（人民幣．下同）

，為上年１１月１４日以來兩個月新高，亦為連續八日淨流入，累計淨買入超６００億元。兩市

交投略為回暖，全日成交７０２３億元，按日增３﹒１％。

春節假期將至，人民銀行持續釋放流動性，連續三日放水，累計本周淨投放２１３０億元。

２０２２年中國進出口總值４２﹒０７萬億元，比２０２１年增長７﹒７％，規模再創歷史

新高，連續６年保持貨物貿易第一大國地位。以美元計，１２月出口同比跌９﹒９％，跌幅較上

月擴大１個百分點，略好於市場預期的跌１０％；當月進口同比跌７﹒５％，跌幅較上月收窄

３﹒１個百分點，亦好於市場預期的跌９﹒８％。貿易順差擴至７８０﹒１億美元，略多於市場

預期的７６２億美元。以全年美元計，出口同比增７％，進口增１﹒１％。全年貿易順差

８７７６億美元。其中，２０２２年出口值同比增加７％至紀錄高位３﹒５９萬億美元。



＊大金融板塊繼續活躍，內房股衝高＊



外資連續八日淨流入，保險等大金融板塊勁揚，新華保險（滬：６０１３３６）急升

５﹒１％，天茂集團（深：０００６２７）走高３﹒７％，中國平安（滬：６０１３１８）揚升

２﹒８％，中國人壽（滬：６０１６２８）升２﹒５％，中國太保（滬：６０１６０１）升

２﹒３％，中國人保（滬：６０１３１９）升１﹒７％。

券商股同樣領漲，湘財股份（滬：６０００９５）漲停，中信建投（滬：６０１０６６）升

６﹒４％，廣發證券（深：０００７７６）升５﹒１％，國盛金控（深：００２６７０）升

３﹒８％，長城證券（深：００２９３９）升３﹒４％，東方財富（深：３０００５９）、國元

證券（深：０００７２８）、華安證券（滬：６００９０９）漲約３％。

《新華社》報道，中國金融部門開年起草了《改善優質房企資產負債表計劃行動方案》，特別

提及，將合理延長房地產貸款集中度管理制度過渡期，同時完善針對３０家試點房企的「三線四

檔」規則，在保持規則整體框架不變的基礎上，完善部分參數設置。內房股起動，黑牡丹

（滬：６００５１０）飆升７﹒６％，我愛我家（深：０００５６０）漲半成，報招商積余

（深：００１９１４）升２﹒５％，格力地產（滬：６００１８５）升２﹒２％，合肥城建

（深：００２２０８）、首開股份（滬：６００３７６）升近２％。（ｃａ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４０７４﹒３８ ＋１﹒４１

上證綜合指數 ３１９５﹒３１ ＋１﹒０１ ２８８１﹒００

深證綜合指數 ２０６７﹒１５ ＋０﹒９０ ４１４２﹒００

上證Ｂ股指數 ２８７﹒２２ ＋０﹒４１ ０﹒９１

深證Ｂ股指數 １１７９﹒９１ ＋１﹒１２ ０﹒５４

上證１８０指數 ８６１９﹒０４ ＋１﹒２７

上證３８０指數 ５７５８﹒２１ ＋０﹒６１

深證成份指數 １１６０２﹒３０ ＋１﹒１９

中小創新指數 ２３０６﹒１１ ＋０﹒２３

深圳創業板指數 ２４９３﹒１３ ＋１﹒４１

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