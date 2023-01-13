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AH股新聞

13/01/2023 15:07

《Ａ股行情》滬指收升１％，外資續掃貨，今流入１３３億兩個月多

　　《經濟通通訊社１３日專訊》外資持續「掃貨」，Ａ股三大指數今日集體走強，午後獲陸股
通資金大幅流入托市，滬指收市升１﹒０１％，報３１９５﹒３１點，距離三千二只有一步之遙
，本周累升１﹒１９％。深成指今日收升１﹒１９％，創業板指升１﹒４２％。
　　人民幣中間價今報６﹒７２９２，較上日中間價上調３８８點子，創去年７月１４日以來新
高。外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）大幅流入１３３﹒３６億元（人民幣．下同）
，為上年１１月１４日以來兩個月新高，亦為連續八日淨流入，累計淨買入超６００億元。兩市
交投略為回暖，全日成交７０２３億元，按日增３﹒１％。
　　春節假期將至，人民銀行持續釋放流動性，連續三日放水，累計本周淨投放２１３０億元。
　　２０２２年中國進出口總值４２﹒０７萬億元，比２０２１年增長７﹒７％，規模再創歷史
新高，連續６年保持貨物貿易第一大國地位。以美元計，１２月出口同比跌９﹒９％，跌幅較上
月擴大１個百分點，略好於市場預期的跌１０％；當月進口同比跌７﹒５％，跌幅較上月收窄
３﹒１個百分點，亦好於市場預期的跌９﹒８％。貿易順差擴至７８０﹒１億美元，略多於市場
預期的７６２億美元。以全年美元計，出口同比增７％，進口增１﹒１％。全年貿易順差
８７７６億美元。其中，２０２２年出口值同比增加７％至紀錄高位３﹒５９萬億美元。
　
＊大金融板塊繼續活躍，內房股衝高＊
　
　　外資連續八日淨流入，保險等大金融板塊勁揚，新華保險（滬：６０１３３６）急升
５﹒１％，天茂集團（深：０００６２７）走高３﹒７％，中國平安（滬：６０１３１８）揚升
２﹒８％，中國人壽（滬：６０１６２８）升２﹒５％，中國太保（滬：６０１６０１）升
２﹒３％，中國人保（滬：６０１３１９）升１﹒７％。
　　券商股同樣領漲，湘財股份（滬：６０００９５）漲停，中信建投（滬：６０１０６６）升
６﹒４％，廣發證券（深：０００７７６）升５﹒１％，國盛金控（深：００２６７０）升
３﹒８％，長城證券（深：００２９３９）升３﹒４％，東方財富（深：３０００５９）、國元
證券（深：０００７２８）、華安證券（滬：６００９０９）漲約３％。
　《新華社》報道，中國金融部門開年起草了《改善優質房企資產負債表計劃行動方案》，特別
提及，將合理延長房地產貸款集中度管理制度過渡期，同時完善針對３０家試點房企的「三線四
檔」規則，在保持規則整體框架不變的基礎上，完善部分參數設置。內房股起動，黑牡丹
（滬：６００５１０）飆升７﹒６％，我愛我家（深：０００５６０）漲半成，報招商積余
（深：００１９１４）升２﹒５％，格力地產（滬：６００１８５）升２﹒２％，合肥城建
（深：００２２０８）、首開股份（滬：６００３７６）升近２％。（ｃａ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　４０７４﹒３８　　＋１﹒４１　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３１９５﹒３１　　＋１﹒０１　　　　２８８１﹒００　　
　　深證綜合指數　　２０６７﹒１５　　＋０﹒９０　　　　４１４２﹒００　　
　　上證Ｂ股指數　　　２８７﹒２２　　＋０﹒４１　　　　　０﹒９１　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１７９﹒９１　　＋１﹒１２　　　　　０﹒５４　　　　
　　上證１８０指數　８６１９﹒０４　　＋１﹒２７　　　　　　　　　　　　　
　　上證３８０指數　５７５８﹒２１　　＋０﹒６１　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１１６０２﹒３０　＋１﹒１９　　　　　　　　　　　　　
　　中小創新指數　　２３０６﹒１１　　＋０﹒２３　　　　　　　　　　　　　
　　深圳創業板指數　２４９３﹒１３　　＋１﹒４１　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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