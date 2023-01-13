《經濟通通訊社１３日專訊》上證１８０指數半日升０﹒７１％，報８５７１﹒５點，上證
３８０指數半日升０﹒２％，報５７３４﹒８５點。
半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘４９２﹒４億元，用２７﹒６億元
或５﹒３％。
據報美國總統拜登與日本首相岸田文雄峰會上，除了商討兩國共同安全及全球經濟議題外，
或討論對於中國的半導體出口管制。憧憬國家推出更多政策扶持半導體行業，部分相關股上揚，
賽微微電（滬：６８８３２５）升近６％，芯源微（滬：６８８０３７）、必易微
（滬：６８８０４５）齊揚逾３％。
北京首都機場表示，預計今日首都機場客流量將突破１０萬人次。春運期間國航
（滬：６０１１１１）加大運力投放力度，春運期間國航計劃安排航班５８６３３班次，同比增
長７５﹒９％。國航升０﹒６％。其他民航股齊升，南航（滬：６０００２９）升１﹒２％，吉
祥航空（滬：６０３８８５）升０﹒１％。
外資持續流入，白酒股有支撐，貴州茅台（滬：６００５１９）升１﹒８％，山西汾酒
（滬：６００８０９）升３﹒４％，今世緣（滬：６０３３６９）升２﹒３％，舍得酒業
（滬：６００７０２）升２﹒７％，迎駕貢酒（滬：６０３１９８）升３﹒９％，水井坊
（滬：６００７７９）升１﹒８％，口子窖（滬：６０３５８９）漲３﹒４％。
滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）
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