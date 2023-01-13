《經濟通通訊社１３日專訊》上證１８０指數半日升０﹒７１％，報８５７１﹒５點，上證

３８０指數半日升０﹒２％，報５７３４﹒８５點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘４９２﹒４億元，用２７﹒６億元

或５﹒３％。

據報美國總統拜登與日本首相岸田文雄峰會上，除了商討兩國共同安全及全球經濟議題外，

或討論對於中國的半導體出口管制。憧憬國家推出更多政策扶持半導體行業，部分相關股上揚，

賽微微電（滬：６８８３２５）升近６％，芯源微（滬：６８８０３７）、必易微

（滬：６８８０４５）齊揚逾３％。

北京首都機場表示，預計今日首都機場客流量將突破１０萬人次。春運期間國航

（滬：６０１１１１）加大運力投放力度，春運期間國航計劃安排航班５８６３３班次，同比增

長７５﹒９％。國航升０﹒６％。其他民航股齊升，南航（滬：６０００２９）升１﹒２％，吉

祥航空（滬：６０３８８５）升０﹒１％。

外資持續流入，白酒股有支撐，貴州茅台（滬：６００５１９）升１﹒８％，山西汾酒

（滬：６００８０９）升３﹒４％，今世緣（滬：６０３３６９）升２﹒３％，舍得酒業

（滬：６００７０２）升２﹒７％，迎駕貢酒（滬：６０３１９８）升３﹒９％，水井坊

（滬：６００７７９）升１﹒８％，口子窖（滬：６０３５８９）漲３﹒４％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

