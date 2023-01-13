《經濟通通訊社１３日專訊》上證１８０指數今日收升１﹒２７％，報８６１９﹒０４點，

上證３８０指數收升０﹒６１％，報５７５８﹒２１點。

發改委指出，能源增產增供取得明顯成效。供暖季煤炭日產量穩定在１２００萬噸以上。煤

炭股微升，中國神華（滬：６０１０８８）升０﹒６％，陝西煤業（滬：６０１２２５）升

０﹒４％，中煤能源（滬：６０１８９８）升０﹒２％，潞安環能（滬：６０１６９９）升

０﹒３％，平煤股份（滬：６０１６６６）升０﹒１％。

外資今日大幅流入１３３﹒３６億元人民幣，為１１月１４日以來兩個月新高，亦為連續八

日淨流入。白酒股有支撐，貴州茅台（滬：６００５１９）升２﹒９％，山西汾酒

（滬：６００８０９）升３﹒１％，今世緣（滬：６０３３６９）升２﹒３％，舍得酒業

（滬：６００７０２）升２﹒５％，迎駕貢酒（滬：６０３１９８）升２﹒９％。

北京首都機場表示，預計今日首都機場客流量將突破１０萬人次。春運期間國航

（滬：６０１１１１）加大運力投放力度，春運期間國航計劃安排航班５８６３３班次，同比增

長７５﹒９％。國航升１﹒９％。其他民航股齊升，南航（滬：６０００２９）升２﹒１％，吉

祥航空（滬：６０３８８５）升１﹒４％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

