《經濟通通訊社１３日專訊》深證成指半日升０﹒５５％，報１１５２９﹒１３點，深證中

小創新指數半日跌０﹒０５％，報２２９９﹒８４點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘４９６﹒７３億元，用２３﹒２７

億元或４﹒４％。

內地多個省市近日宣布已經度過疫情高峰。疾控中心流行病學前首席科學家曾光表示，今輪

疫情的發病高峰，預料仍會持續２至３個月。民眾出行熱情退卻，旅遊、酒店餐飲板塊遇冷，黑

芝麻（深：０００７１６）、麥趣爾（深：００２７１９）跌停，全聚德（深：００２１８６）

瀉９﹒８％。

據《彭博》引述消息人士報道，由於中國官方對特斯拉（Ｔｅｓｌａ）旗下太空公司

ＳｐａｃｅＸ星鏈（Ｓｔａｒｌｉｎｋ）衛星，涉及數據方面問題感到憂慮，特斯拉上海廠第三

期擴建計劃已遭推遲。特斯拉概念股仍向上，三花智控（深：００２０５０）走高５﹒５％，天

賜材料（深：００２７０９）升０﹒２％。

豬肉股見反彈，順鑫農業（深：０００８６０）飆６﹒３％，牧原股份

（深：００２７１４）升２﹒４％，溫氏股份（深：３００４９８）升３﹒５％，海大集團

（深：００２３１１）升近５％，雙匯發展（深：０００８９５）升１﹒９％，新希望

（深：０００８７６）升１﹒０３％，大北農（深：００２３８５）升１﹒０２％，立華股份

（深：３００７６１）升２﹒６％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

