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AH股新聞

13/01/2023 15:16

《深股通》深成指收升１﹒１９％，中小創新指升０﹒２３％

　　《經濟通通訊社１３日專訊》深證成指今日收升１﹒１９％，報１１６０２﹒３點，深證中
小創新指數收升０﹒２３％，報２３０６﹒１１點。
　　特斯拉官網顯示，幾乎所有的車型在美國市場的售價均被下調，同時亦下調了在德國
Ｍｏｄｅｌ　３售價。銷量行情不佳，特斯拉全球大減價，或掀動新能源車市新一輪減價潮。新
能源車概念股回落，億緯鋰能（深：３０００１４）挫１％，恩捷股份（深：００２８１２）跌
３﹒６％。
　　據《彭博》引述消息人士報道，由於中國官方對特斯拉（Ｔｅｓｌａ）旗下太空公司
ＳｐａｃｅＸ星鏈（Ｓｔａｒｌｉｎｋ）衛星，涉及數據方面問題感到憂慮，特斯拉上海廠第三
期擴建計劃已遭推遲。特斯拉概念股仍向上，三花智控（深：００２０５０）走高３﹒３％，天
賜材料（深：００２７０９）升２﹒５％。
　　內地多個省市近日宣布已經度過疫情高峰。疾控中心流行病學前首席科學家曾光表示，今輪
疫情的發病高峰，預料仍會持續２至３個月。民眾出行熱情退卻，旅遊、酒店餐飲板塊遇冷，黑
芝麻（深：０００７１６）、麥趣爾（深：００２７１９）、全聚德（深：００２１８６）跌停

　　深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
（ｊｔ）

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