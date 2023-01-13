《經濟通通訊社１３日專訊》據《彭博》引述消息人士報道，由於中國官方對特斯拉

（Ｔｅｓｌａ）旗下太空公司ＳｐａｃｅＸ星鏈（Ｓｔａｒｌｉｎｋ）衛星，涉及數據方面問題

感到憂慮，特斯拉上海廠第三期擴建計劃已遭推遲，為特斯拉在中國年產２００萬輛汽車的擴產

目標投下變數。

特斯拉概念股仍向上，三花智控（深：００２０５０）走高３﹒６％，天賜材料

（深：００２７０９）漲３％，天齊鋰業（深：００２４６６）升１﹒６％，拓普集團

（滬：６０１６８９）升１﹒４％，隆基綠能（滬：６０１０１２）、贛鋒鋰業

（深：００２４６０）、璞泰來（滬：６０３６５９）等升近１％。



＊特斯拉擴產獲上海官員支持，但仍需待中央高層指引＊



知情人士表示，特斯拉原定於今年中推行上海廠的第三期擴建計劃，預期完工後產能將提升

１倍，達到每年２００萬輛電動車左右，然而，中國政府以數據安全為由，限制特斯拉在中國擴

張業務，與此同時，正值美中關係惡化、中國買家對特斯拉不滿情緒高升之際，對特斯拉而言形

同雪上加霜。而早在２０２１年，中國因擔心特斯拉車載設備獲取軍事秘密，如車輛內置攝像頭

收集敏感數據，此前已禁止特斯拉汽車進入軍隊營區和家屬院區。

上海工廠是特斯拉全球產量最高的工廠，去年生產超過７１萬輛電動車，約佔全球產量的

５２％。知情人士透露，上海廠第三期擴建計劃存有很多變數，雖然目前獲得上海官員的支持，

但是三期項目的未來尚不確定，有待中央政府高層的態度明晰。

另外，為突破需求放緩、業務停滯的困境，特斯拉積極拓展亞洲版圖，目前已進軍泰國市場

，也計劃在印尼打造年產能１００萬輛的超級工廠。（ｊｔ）

