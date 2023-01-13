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AH股新聞

13/01/2023 10:52

《Ａ股焦點》首都機場今日客流量將突破１０萬人次，國航Ａ升１％

　　《經濟通通訊社１３日專訊》北京首都機場（００６９４）表示，今年春運期間，首都機場
預計進出港旅客４８２﹒２萬人次，日均１２﹒１萬人次；預計起降航班３﹒９萬架次，日均
９７０架次。預計今日首都機場客流量將突破１０萬人次。結合前期的預測和近期的運行數據來
看，首都機場的客流量整體呈上升趨勢，預計１月２０日將迎來節前客流小高峰。
　　春運期間國航（００７５３）（滬：６０１１１１）加大運力投放力度，春運期間國航計劃
安排航班５８６３３班次，同比增長７５﹒９％，其中國內航線投入增長明顯，日均安排航班
１４４５班次，同比２０２２年增加６２０班次。
　　國航Ａ股升逾１％，報１０﹒６８元人民幣。Ａ場其他民航股齊升，南航
（滬：６０００２９）升１﹒２％，吉祥航空（滬：６０３８８５）升１﹒１％，華夏航空
（深：００２９２８）升１﹒１％，東航（滬：６００１１５）升０﹒９％，春秋航空
（滬：６０１０２１）升０﹒６％。
　
＊春運第６天共發送旅客３８２３﹒７萬人次，同比增長４０﹒９％＊
　
　　國務院聯防聯控機制春運工作專班數據顯示，１月１２日全國鐵路、公路、水路、民航共發
送旅客３８２３﹒７萬人次，環比增長０﹒９％，比２０１９年同期下降５０﹒２％，比
２０２２年同期增長４０﹒９％。（ｊｔ）

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