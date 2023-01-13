《經濟通通訊社１３日專訊》距離特斯拉（Ｔｅｓｌａ）下調中國和日本售價僅過去一周，
美國市場亦迎來特斯拉今年來第一輪降價。特斯拉官網顯示，幾乎所有的車型在美國市場的售價
均被下調。其中Ｍｏｄｅｌ Ｙ起售價從６５９９０美元下降逾２０％至５２９９０美元（約合
３５﹒７萬元人民幣），Ｍｏｄｅｌ ３起售價從４６９９０美元下降６％至４３９９０美元（
約合２９﹒６萬元人民幣）。Ｍｏｄｅｌ Ｓ和Ｍｏｄｅｌ Ｘ也均有不同幅度的降價，降幅分
別為１００００和１１０００美元。
特斯拉亦下調了在德國Ｍｏｄｅｌ ３售價，Ｍｏｄｅｌ ３後輪驅動版從之前的
４９９９０歐元降至４３９９０歐元。
此前，特斯拉中國官方數據顯示，Ｍｏｄｅｌ Ｙ在中國的起售價從２８﹒８９萬元（人民
幣．下同）下調１０％至２５﹒９９萬元，Ｍｏｄｅｌ ３的起售價從２６﹒５９萬元下調
１３％至２２﹒９９萬元。特斯拉在短短３個月內兩度調降車價，令很多此前剛剛購買特斯拉的
中國車主不滿。１月１０日，數十名特斯拉的中國車主在上海某交付中心抗議。
銷量行情不佳，特斯拉全球大減價，或掀動新能源車市新一輪減價潮。滬深新能源車概念股
回落，億緯鋰能（深：３０００１４）挫３﹒９％，恩捷股份（深：００２８１２）跌３﹒７％
，長城汽車（滬：６０１６３３）跌１﹒９％，匯川技術（深：３００１２４）跌１﹒２％，中
航光電（深：００２１７９）跌１﹒２％，陽光電源（深：３００２７４）跌０﹒６％，比亞迪
（深：００２５９４）跌０﹒５％，天齊鋰業（深：００２４６６）跌０﹒４％，贛鋒鋰業
（深：００２４６０）微跌０﹒２％。（ｊｔ）
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