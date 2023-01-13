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AH股新聞

13/01/2023 15:07

【數據解讀】植信：料今年中國出口增長約２％，對ＧＤＰ貢獻有限

　　《經濟通通訊社１３日專訊》植信投資研究院高級研究員常冉表示，２０２２年外貿未能延
續高景氣，出口加劇下行，進口疲軟不振；出口超預期下行的主因是外需大幅收縮。前瞻的看，
２０２３年中國出口整體承壓，增速可能前低後高，預計全年出口增長約２％，進口增速可能回
彈，但程度較有限，預計全年進口增長約６％。
　　展望２０２３年，三駕馬車之一的淨出口對ＧＤＰ增速的貢獻度有限。根據團隊測算，
２０１０年以來，出口對ＧＤＰ的平均貢獻率約為２﹒８％，即１％的淨出口增長率對ＧＤＰ的
平均貢獻約為０﹒０３。出口放緩和進口回升將導致貿易順差收窄，再加上疫情管控開放，服務
貿易逆差加大，以人民幣計價的貨物與服務淨出口可能出現負增長，對全年的ＧＤＰ形成拖累。
　　海關總署公布，以美元計，去年１２月中國出口同比跌９﹒９％，跌幅較上月擴大１個百分
點，略好於市場預期的跌１０％；當月進口同比跌７﹒５％，跌幅較上月收窄３﹒１個百分點，
亦好於市場預期的跌９﹒８％。當月進出口總值５３４１﹒４億美元，同比跌８﹒９％；貿易順
差擴至７８０﹒１億美元，略多於市場預期的７６２億美元。（ｗｌ）

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