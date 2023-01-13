《經濟通通訊社１３日專訊》植信投資研究院高級研究員常冉表示，２０２２年外貿未能延

續高景氣，出口加劇下行，進口疲軟不振；出口超預期下行的主因是外需大幅收縮。前瞻的看，

２０２３年中國出口整體承壓，增速可能前低後高，預計全年出口增長約２％，進口增速可能回

彈，但程度較有限，預計全年進口增長約６％。

展望２０２３年，三駕馬車之一的淨出口對ＧＤＰ增速的貢獻度有限。根據團隊測算，

２０１０年以來，出口對ＧＤＰ的平均貢獻率約為２﹒８％，即１％的淨出口增長率對ＧＤＰ的

平均貢獻約為０﹒０３。出口放緩和進口回升將導致貿易順差收窄，再加上疫情管控開放，服務

貿易逆差加大，以人民幣計價的貨物與服務淨出口可能出現負增長，對全年的ＧＤＰ形成拖累。

海關總署公布，以美元計，去年１２月中國出口同比跌９﹒９％，跌幅較上月擴大１個百分

點，略好於市場預期的跌１０％；當月進口同比跌７﹒５％，跌幅較上月收窄３﹒１個百分點，

亦好於市場預期的跌９﹒８％。當月進出口總值５３４１﹒４億美元，同比跌８﹒９％；貿易順

差擴至７８０﹒１億美元，略多於市場預期的７６２億美元。（ｗｌ）

