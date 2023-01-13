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AH股新聞

13/01/2023 07:52

《國企紅籌》廣發証券（１７７６）發債籌３０億人幣屬上限６０％

　　《經濟通通訊社１３日專訊》廣發証券（０１７７６）（深：０００７７６）公布，有關今
年向專業投資者公開發行短期公司債券（第一期）共發行３０億元（人民幣．下同），為計劃發
行規模上限５０億元的６０％。
　　該集團指，本期債券票面利率為２﹒７９％，期限為３６５天，其中，主承銷商平安證券及
其關聯方平安信託、方正證券參與債券認購，最終獲配總金額２億元，主承銷商長城證券關聯方
博時基金管理參與本債券認購，最終獲配總金額２０００萬元。（ｗｈ）

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