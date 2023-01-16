《經濟通通訊社１６日專訊》今日恒指高開７９點，報２１８１８點。最高升２０８點報

２１９４７點，最低跌１６６點報２１５７２點。恒指收報２１７４６點，升８點或０﹒０４％

。

北水全日淨流出８﹒４５億元，上日淨流入２０﹒４２億元。北水淨買入最多的個股依次是

藥明生物（０２２６９）、新東方在綫（０１７９７）、中國海洋石油（００８８３）；淨賣出

最多的依次是美團（０３６９０）、香港交易所（００３８８）、建設銀行（００９３９）。

主板成交１４０７﹒７億元增加５﹒８％。其中港股通成交４９５﹒５億元，佔總成交

３５﹒２％。

藥明生物升１﹒７９％報７３﹒９元，北水淨買入３﹒６億元；新東方在綫跌６﹒６３％報

６４﹒７５元，北水淨買入２﹒５億元；中國海洋石油升０﹒３８％報１０﹒５元，北水淨買入

１﹒４億元。

美團跌３﹒２７％報１６５﹒６元，北水淨賣出１５﹒４億元；香港交易所跌１﹒４６％報

３６３﹒４元，北水淨賣出４﹒７億元；建設銀行升０﹒５９％報５﹒０９元，北水淨賣出

４﹒１億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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藥明生物 （０２２６９） ３﹒６４

新東方在綫 （０１７９７） ２﹒４８

中國海洋石油 （００８８３） １﹒３８

綠葉製藥 （０２１８６） ０﹒４３

李寧 （０２３３１） ０﹒２１

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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美團 （０３６９０） －１５﹒３９

香港交易所 （００３８８） －４﹒６９

建設銀行 （００９３９） －４﹒０５

吉利汽車 （００１７５） －２﹒６１

快手 （０１０２４） －２﹒０６

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