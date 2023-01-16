《經濟通通訊１６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



《求是》雜誌發表習近平重要文章

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今日出版的《求是》雜誌將發表國家主席習近平的文章《在二十屆中央政治局第一次集體學習時

的講話》。文章強調，治理中國這樣的大黨大國，如果沒有黨中央權威和集中統一領導，什麼事

也辦不成。



搶抓中國市場機遇，外企加快投資布局

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加快項目簽約和建設、持續追加在華投資、布局研發中心和製造基地??今年以來，外資企業在

中國發展信心不減、動作不斷。專家認為，當前，中國經濟增長預期增強，為外資企業發展提供

新機遇。



地方奏響穩經濟「協奏曲」

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近期，北京、上海、浙江、四川等地密集召開兩會，在公布２０２２年地方發展成績單的同時，

加緊謀劃２０２３年地方穩經濟任務單。





《上海證券報》



《求是》雜誌發表習近平重要文章

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今日出版的《求是》雜誌將發表國家主席習近平的文章《在二十屆中央政治局第一次集體學習時

的講話》。文章強調，治理中國這樣的大黨大國，如果沒有黨中央權威和集中統一領導，什麼事

也辦不成。



３１個省市錨定２０２３年經濟發展目標航速

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隨著國內３１個省區市２０２３年政府工作報告出爐，各地經濟增長的預期目標也確定。記者梳

理發現，除京津兩地外，其餘地區今年經濟增長目標均不低於５％，且半數以上地區設定的目標

增速超過５﹒５％。



上海將打出穩經濟「組合拳」

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上海市長龔正１５日在上海市政府記者會上表示，今年，上海將堅持「穩」字當頭，穩中求進，

突出做好穩增長、穩就業、穩物價工作，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。





《證券時報》



《求是》雜誌發表習近平重要文章

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今日出版的《求是》雜誌將發表國家主席習近平的文章《在二十屆中央政治局第一次集體學習時

的講話》。文章強調，治理中國這樣的大黨大國，如果沒有黨中央權威和集中統一領導，什麼事

也辦不成。



地方穩投資量質兼備，多渠道確保資金來源

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各地正積極發揮投資的關鍵作用。從近期各地出爐的投資目標來看，無論投資增速還是年內計劃

投資額度都有詳細部署。投向上，基建領域仍是重點，同時，工業技改、產業項目成為多地部署

穩投資的亮點。



明星基金低位搶籌新能源

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去年１２月下旬以來，回調了４個月的新能源板塊開始反彈。不同於去年上中下游「兩頭強、中

間弱」的格局，這一輪基金經理加倉方向集中在新能源產業鏈的中游製造業環節，如海上風電中

的塔架和主軸軸承、新能源汽車中的發動機曲軸等。（ｌｃ）



