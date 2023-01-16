《神州經脈》本土新冠高峰過後經濟加速回暖，市場做多情緒高漲，加上外資繼續「瘋狂」

買入Ａ股，進一步提振市場表現，內地股市今日高開高走，滬綜指收市漲超１％，報

３２２７﹒５９點，收復３２００點，續為是去年９月１３日以來新高。深成指今日收升

１﹒５８％，創業板指午後一度大漲逾２％，收市仍升１﹒８６％。

外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）大幅流入１５８﹒４３億元（人民幣．下同）

，續刷上年１１月１４日以來兩個月新高；亦為連續九日淨流入，九日累計淨流入近８００億元

。個股呈現普漲態勢，兩市超３８００股飄紅，外資流入帶動交投熾熱，兩市全日成交９１７１

億元，按日大增三成。

匯豐環球研究大中華區首席經濟學家劉晶表示，經濟重啟是中國２０２３年的關鍵主題。該

行預計，在短暫過渡期後，中國經濟增長將從２０２３年第二季度開始強勁反彈，２０２３年中

國ＧＤＰ增速將達到５％。在勞動力市場好轉、房地產市場企穩和超額儲蓄的支持下，隨著信心

改善和被壓抑的需求得到釋放，消費將大幅增長，預計中國的消費增速將在２０２３年恢復到約

８％的疫情前水平。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中國外交部副部長謝鋒在２０２３宏觀形勢年度論壇暨第四屆中國智庫國際影響力論壇上

發表主旨演講時，就當前中美關係闡述看法。謝鋒表示，和平共處是中美必須堅守的底線。中美

一旦衝突對抗，無論是冷戰、熱戰，還是貿易戰、科技戰，最終將損害中美兩國和世界各國利益

。他強調，把中國定義為「最重大的地緣政治威脅」，搞針對中國的「小圈子」，效仿當年遏制

前蘇聯那套來打壓中國，通過「印太戰略」等地緣政治來圍堵中國，注定是徒勞的。謝鋒又指，

一些國家為了贏得競爭優勢，動用國家機器，霸佔金融、科技資源，違背市場規則和經濟規律，

大打關稅戰、貿易戰、科技戰、芯片戰、規則戰，企圖壓制和剝奪對方發展權利，這是不正當的

，也是見不得陽光的。此外，澳洲總理阿爾巴尼斯表示，將爭取全面恢復與中國貿易關係，認為

繼續發展更積極的關係符合兩國的利益。據《彭博》報道，阿爾巴尼斯日前指，中國是澳洲的主

要貿易夥伴，澳方一直在努力改善關係，認為繼續發展更積極的關係符合兩國的利益。



２﹒ 國家統計局近日發布２０２２年１２月份７０個大中城市住宅銷售價格變動情況。《路透

》根據數據測算，２０２２年１２月７０個大中城市新建商品住宅價格指數同比下降１﹒５％，

為連續第八個月下跌，惟跌幅較上月收窄０﹒１個百分點；１２月環比跌幅０﹒２％，與上月相

同。經測算，１２月７０個大中城市中，新建住宅價格指數環比上漲的有１５個（上月為１６個

）；持平零個（上月三個）；下跌５５個（上月５１個）。不過，高盛上調對中國房地產行業

２０２３年的預測，預計房地產建設萎縮程度縮小將導致今年「可售資源增加，銷售同比降幅收

窄」。此外，人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾１３日表示，內地１２月份新發放個人住房貸款利率

，全國平均為４﹒２６％，和去年１２月同比下降１﹒３７個百分點，這是２００８年有統計以

來的歷史最低水平。鄒瀾並透露，最近在研究推出另外幾項結構性工具，主要重點支持房地產市

場平穩運行，包括保交樓貸款支持計劃、住房租賃貸款支持計劃、民企債券融資支持工具等。



３﹒ 美元上周五（１３日）走軟，投資者觀望日本央行周內公布的新年首次議息決策，會否進

一步做出議息決策。人民幣中間價三連漲刷逾半年高，即期匯率（ＣＮＹ）今早高開１４９點子

，開市即升破６﹒７關，惟此後衝高回落，全日跌１８２點，收報６﹒７２８１，止步兩連漲，

暫時脫離半年高位。交易員表示，市場對中國經濟復甦的預期越發樂觀，股市表現強勢，資金持

續流入，亦助益人民幣強勢，另外美聯儲加息已近尾聲，美元持續承壓，人民幣繼續獲得提振；

不過春節日益臨近，剛需結匯需求料逐漸下降，本周或繼續在６﹒７上下徘徊。興業研究最新觀

點認為，美國通脹走低和弱勢美元加深了人民幣匯率短線升值幅度，目前人民幣相對「美元錨」

高估約１﹒７％。維持春節後人民幣匯率可能重啟修復高估觀點，本輪人民幣趨勢性升值尚未開

啟。春節後的美元結匯敞口需持「定力」。此外，人民銀行公布，截至２０２２年１２月末，人

行口徑外匯佔款餘額為２１４７１２﹒２８億元，環比增加９３８﹒７９億元，增幅較上月有所

擴大。至此，外匯佔款餘額實現連續三個月增長。



４﹒ 國家衛健委指，由１２月８日至１月１２日逾一個月期間，全國新增近６萬名住院新冠患

者死亡，其中５５０３人是新冠病毒引發呼吸衰竭致死，其餘５４４３５宗都是基礎病合併染疫

而死亡，死亡病例平均年齡８０﹒３歲。前《環球時報》總編輯胡錫進表示，官方公布的是「在

院」死亡個案數據，據此可以認為，如果是在醫院外，比如在家中死亡的情況，並不在近６萬死

亡病例的統計之內，因此這個數據也應該視為這一個多月裏新冠死亡人數的不完全統計。而北京

大學國家發展研究院團隊早前透過大數據模型，估算中國新冠疫情感染情況。報告指，去年１２

月２０日，即優化防疫「新十條」推出１３天，全國多地疫情已達高峰；１２月底過頂峰，截至

本月１１日，全國新冠感染率累積約６４％，累計已有９億人確診。此外，據《共同社》周一報

道，中國部分放寬了對來自日本和南韓一些旅客的停發簽證措施。報道引述中國政府官員的話說

，北京在停發簽證過後，已經為部分外交、公務和緊急商務旅客發放了少量簽證，為兩國放寬邊

境管制後交通正常化做準備。



５﹒ 英國《金融時報》早前報道，阿里巴巴（０９９８８）一直在聘請學者游說中國當局放鬆

監管，以恢復其聲譽。報道引述匿名消息稱，協助阿里巴巴游說行動的中國學者不單發表論文，

也向政府當局提交報告，如國家市場監管管理總局。阿里為這些學者提供了資金、數據、訊息和

採訪機會，以支持他們的研究，並承諾資助部分研究項目。阿里巴巴就此回應稱，這篇報道預設

前提，誤導受眾。《金融時報》只提供了不可靠的訊息，並暗示毫無根據的不當行為指控。此為

，騰訊（００７００）董事會主席、首席執行官馬化騰去年底曾在內部員工大會指，公司內部貪

腐問題「觸目驚心」。據內地媒體報道，騰訊上周向全員工公布，多達４８人的內部違規名單，

因涉嫌職務侵佔、非法挪用資金、商業賄賂等違法行為或內部管理不當等問題，觸犯「騰訊高壓

線」而受到處罰。此外，持續整改一年半後，滴滴出行於官方微博公布，經報網絡安全審查辦公

室同意，即日起恢復「滴滴出行」的新用戶註冊。



６﹒ 隨著內地３１個省區市２０２３年政府工作報告出爐，各地經濟增長的預期目標也確定。

記者梳理發現，除京津兩地外，其餘地區今年經濟增長目標均不低於５％，且半數以上地區設定

的目標增速超過５﹒５％。其中，吉林、甘肅、黑龍江、山西、內蒙古、雲南、福建、河北、四

川、貴州、重慶、河南等１２地今年ＧＤＰ增速預期目標均為６％左右。安徽、寧夏、湖南、湖

北將目標定在增長６﹒５％左右，江西、新疆將目標定為增長７％左右。海南、西藏今年經濟增

長預期目標最高，其中海南預期目標是增長９﹒５％左右，西藏的預期目標是增長８％左右。另

外，北京今年增速目標定為４﹒５％以上，而天津今年４％左右的目標增速是近五年來最低。上

海市長龔正昨日在上海兩會閉幕記者會上表示，上海作為中國最發達的長三角地區龍頭，市場的

作用很大。同時，這些年上海實施了五版營商環境改革方案，即將實施６﹒０版改革方案，持續

打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，不斷穩定外商發展的預期和投資的信心。



７﹒ 國家發改委表示，近日個別鐵礦石資訊企業轉載不實舊聞，混淆視聽，對市場造成不良影

響。發改委價格司第一時間約談有關資訊企業，提醒告誡相關企業發布市場和價格信息前必須認

真核實、做到準確無誤，不得編造發布虛假信息，不得捏造散布漲價信息，不得哄抬價格。發改

委將持續密切關注鐵礦石市場和價格變化，會同有關部門進一步研究採取措施，嚴厲打擊捏造散

布漲價信息、囤積居奇、哄抬價格等違法違規行為，切實保障鐵礦石市場平穩運行。新年伊始，

監管已兩次出手打擊「瘋狂的石頭」。東海期貨黑色金屬高級研究員劉慧峰認為，近期鐵礦石價

格又創新高，每噸１２３美元已經超過了大部分高成本礦的成本，所以發改委二次「打鐵」。他

指出，鐵礦石價格漲得太快，鋼廠利潤有持續陷入虧損的風險，當下有必要進行監管調控波動。

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