《鍾之日記》１月１６日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



上周五（１３日）美股保持升勢，三大指數先跌後升，納指更連升六個交易日，重上

１１０００大關，標指亦逼近４０００關口。美國通脹放緩，ＦＯＭＣ無需要再加大力度調高利

率，美匯指數見頂後轉弱，人民幣持續回升，香江魚缸連升四周累飆２２８８點後，今早曾再創

逾六個月高，惟收市僅升８點。

恒指高開７９點，報２１８１８，一度升至２１９４７，再創去年７月８日以來新高。午後

大市掉頭向下，曾倒跌１６６點報２１５７２，之後拗腰，收市升８點報２１７４６，主板成交

１４０７﹒７０億元。國企指數報７３５０，跌４０點或跌０﹒５５％。恒生科技指數報

４５０６，跌４８點或跌１﹒０６％。

藍籌股個別發展，以金融股表現較佳，撐起大市。匯控（００００５）升２﹒１％，企穩

５５元水平，友邦（０１２９９）先跌後回升，全日無升跌。中資金融股表現強，招行

（０３９６８）預告去年多賺１５％，股價升２﹒１％。

今日有三隻新股齊齊掛牌，內地美容服務提供商美麗田園醫療健康（０２３７３）收報

２９﹒６５元，比招股價１９﹒３２元，高出五成。而內地最大水果零售經營商百果園集團

（０２４１１）報６元，較招股價５﹒６元升７﹒１％。不過內地手機遊戲開發商望塵科技

（０２４５８）報５﹒７５元，較招股價６﹒５元低１１﹒５％。



＊滬綜指重上３２００點＊



本土新冠高峰過後經濟加速回暖，市場做多情緒高漲，加上外資繼續「瘋狂」買入Ａ股，進

一步提振市場表現，祖國股市今日高開高走，滬綜指收市漲超１％，報３２２７﹒５９點，收復

３２００點，續為是去年９月１３日以來新高。深成指今日收升１﹒５８％，創業板指午後一度

大漲逾２％，收市仍升１﹒８６％。

外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）大幅流入１５８﹒４３億元人民幣，續刷上年

１１月１４日以來兩個月新高；亦為連續九日淨流入，九日累計淨流入近８００億元人民幣。外

資流入帶動交投熾熱，兩市全日成交９１７１億元人民幣，按日大增三成。

粵開證券研究院首席策略分析師陳夢潔表示，近期的行情主要由北上資金主導，今年以來北

向資金已淨流入６４０億元，而２０２２全年淨流入僅約９００億元，元旦過後北上資金加大力

度布局Ａ股市場的現象較為明顯。她並稱，考慮到本輪疫情形勢趨緩，年初市場通常流動性較為

充裕，機上近期外資的積極進場，後市「春季躁動」行情仍可期。



＊騰訊逾百人貪腐舞弊被炒，股價小跌＊



騰訊（００７００）主席馬化騰上月炮轟集團內部貪腐問題觸目驚心，據集團「陽光騰訊」

公布，騰訊２０２２年反舞弊調查部共發現並查處觸犯「騰訊高壓線」案件７０餘宗，１００餘

人因觸犯「騰訊高壓線」被辭退，１０餘人因涉嫌犯罪被移送公安機關處理，其中ＰＣＧ（平台

與內容事業群）是重災區。

另外，騰訊上周向全員工公布，多達４８人的內部違規名單，因涉嫌職務侵佔、非法挪用資

金、商業賄賂等違法行為或內部管理不當等問題，觸犯「騰訊高壓線」而受到處罰，涉案人包括

基層員工，組長，及業務部門副總經理等中層。有內部人士聲稱，對比過往通報來看，此次被通

報人員的數量在歷次處罰中人數最多。

騰訊指，全年查處的案件和人員數量較２０２１年有所增加，針對公司內部出現的貪腐、舞

弊等問題，騰訊反舞弊調查部持續加強打擊力度，查處了一系列存在共性問題的違規案件。騰訊

強調不會容忍觸犯「騰訊高壓線」的行為，員工一旦越界，一律解聘處理，永不錄用。對於涉案

的外部公司，也會列入公司黑名單，永不合作，騰訊在是次公告公布２２家不再合作的公司名單

。

上月馬化騰透露，騰訊今年提升了內審內控的力度，結果查出大量內部貪腐問題，馬化騰說

，內部的貪腐問題「真的是觸目驚心」，很多業務做不起來，並不是因為管理者問題，也不是業

務方向問題，而是貪腐漏洞太大，業務被掏空了。

騰訊全日微跌０﹒３％，報３７０﹒２元。

阿里（０９９８８）收升０﹒６％，報１１３﹒４元。紅星美凱龍（０１５２８）

（滬：６０１８２８）公告，阿里所持有的公司可換股債已進入換股期，阿里巴巴旗下阿里巴巴

（中國）網絡技術有意向以８﹒４４元人民幣╱股的價格行使換股權利，即通過換股方式取得公

司２﹒４８２２億股Ａ股股票。不過值得留意的是，紅星美凱龍Ａ股早停牌前報４﹒６８元人民

幣，阿里巴巴最新換股價較現價高８０％。



＊生科股熱炒，藥明系急升＊



香港上市生物科技指數急升３﹒７％，多隻醫藥股都有好消息。藥明系大漲，藥明生物

（０２２６９）急升１﹒８％，藥明康德（０２３５９）急升６﹒５％，藥明巨諾

（０２１２６）飆升１９﹒１％；凱萊英（０６８２１）爆升１６﹒８％；維亞生物

（０１８７３）急升一成半；再鼎（０９６８８）升８﹒８％；雲頂新耀（０１９５２）升

４﹒４％。

康方生物（０９９２６）公布，與中生製藥（０１１７７）共同開發的抗ＰＤ－１單克隆抗

體藥物安尼可（派安普利）聯合化療用於一線治療局晚期或轉移性鱗狀非小細胞肺癌（ｓｑ－

ＮＳＣＬＣ）正式獲得中國國家藥品監督管理局（ＮＭＰＡ）的上巿批准。康方生物盤中曾創

２０２１年１１月高，收市跌０﹒２％；中生製藥跌２﹒８％。

抗精神病注射藥Ｒｙｋｉｎｄｏ獲批ＦＤＡ上市，綠葉製藥（０２１８６）漲４﹒４％；三

葉草生物（０２１９７）公布，新冠疫苗預計２０２３年第一季度啟動商業化上市，收升近７％

。

朗生醫藥（００５０３）開市發盈喜，料去年全年盈利８１０萬美元，相當於按年增長８倍

，股價大升，彈高２３﹒８％。

至於具新冠藥物概念的生科股君實生物（０１８７７）午後跌幅突然擴大，收市跌５﹒９％

。相關工作人員回應稱，股價跳水沒有什麼特別具體的原因，公司也感到有點莫名其妙，可能是

某個機構在賣，公司沒有應披露而未披露的消息。



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