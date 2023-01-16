《經濟通通訊社１６日專訊》紅星美凱龍（０１５２８）（滬：６０１８２８）１３日公告

，阿里巴巴（０９９８８）所持有的公司可換股債已進入換股期，阿里巴巴旗下阿里巴巴（中國

）網絡技術有意向以８﹒４４元（人民幣．下同）╱股的價格行使換股權利，即通過換股方式取

得公司２﹒４８２２億股Ａ股股票。不過值得留意的是，紅星美凱龍Ａ股早停牌前報４﹒６８元

，阿里巴巴最新換股價較現價高８０％。



＊建發股份有意受讓美凱龍２９﹒９５％股份，大股東或易主＊



同日，美凱龍易主進程再進一步。美凱龍公告，控股股東紅星控股、公司實際控制人車建興

、建發股份（滬：６００１５３）於１３日共同簽署《股份轉讓框架協議》，紅星控股將向建發

股份出售持有的公司１３﹒０４億股Ａ股，佔發行股數２９﹒９５％，代價不超過６３億元人民

幣，相當於每股４﹒８３元人民幣，較停牌前４﹒６８元人民幣溢價３﹒２％。公司Ａ股股票將

於１月１６日開市起復牌。

公告提示風險稱，目前，該事項未對公司的正常生產經營產生影響。截至目前，本次交易各

方未簽署正式股份轉讓協議，尚處於意向協議階段。最終能否簽署正式股份轉讓協議及具體交易

方案內容仍存在重大不確定性。

紅星美凱龍Ａ股今日復牌後一字漲停，報５﹒１５元；Ｈ股升２３﹒６７％，報４﹒１８元

港幣。建發股份今日升２﹒８％，報１３﹒２９元。（ｄｗ）

