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AH股新聞

16/01/2023 10:02

《Ａ股焦點》內地上月新發放個人房貸利率降至歷史低，地產股仍弱

　　《經濟通通訊社１６日專訊》內地金融及監管機構持續為樓市打「強心針」，人行稱內地上
月新發放個人房貸利率降至有記錄以來新低，地產股早段仍偏弱，珠江股份
（滬：６００６８４）跌１﹒５１％，中南建設（深：０００９６１）跌１﹒３３％，首開股份
（滬：６００３７６）、金地集團（滬：６００３８３），招商蛇口（深：００１９７９）均跌
近１％。
　　人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾１３日表示，內地１２月份新發放個人住房貸款利率，全國平
均為４﹒２６％，和去年１２月同比下降１﹒３７個百分點，這是２００８年有統計以來的歷史
最低水平。鄒瀾並透露，最近在研究推出另外幾項結構性工具，主要重點支持房地產市場平穩運
行，包括保交樓貸款支持計劃、住房租賃貸款支持計劃、民企債券融資支持工具等。
　　此外，中國銀保監會在新一年的工作會議中提出，要努力促進金融與房地產正常循環，堅持
房住不炒定位，因城施策實施差別化信貸政策，推動房地產業向新發展模式平穩過渡。全力支持
經濟運行整體好轉，把支持恢復及擴大消費擺在優先位置，做好對投資的融資保障。（ｄｗ）

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