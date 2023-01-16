《經濟通通訊社１６日專訊》內地金融及監管機構持續為樓市打「強心針」，人行稱內地上

月新發放個人房貸利率降至有記錄以來新低，地產股早段仍偏弱，珠江股份

（滬：６００６８４）跌１﹒５１％，中南建設（深：０００９６１）跌１﹒３３％，首開股份

（滬：６００３７６）、金地集團（滬：６００３８３），招商蛇口（深：００１９７９）均跌

近１％。

人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾１３日表示，內地１２月份新發放個人住房貸款利率，全國平

均為４﹒２６％，和去年１２月同比下降１﹒３７個百分點，這是２００８年有統計以來的歷史

最低水平。鄒瀾並透露，最近在研究推出另外幾項結構性工具，主要重點支持房地產市場平穩運

行，包括保交樓貸款支持計劃、住房租賃貸款支持計劃、民企債券融資支持工具等。

此外，中國銀保監會在新一年的工作會議中提出，要努力促進金融與房地產正常循環，堅持

房住不炒定位，因城施策實施差別化信貸政策，推動房地產業向新發展模式平穩過渡。全力支持

經濟運行整體好轉，把支持恢復及擴大消費擺在優先位置，做好對投資的融資保障。（ｄｗ）

