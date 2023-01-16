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AH股新聞

16/01/2023 09:04

《中國要聞》３１省ＧＤＰ增速目標出齊，海南預期增９﹒５％最高

　　《經濟通通訊社１６日專訊》隨著內地３１個省區市２０２３年政府工作報告出爐，各地經
濟增長的預期目標也確定。記者梳理發現，除京津兩地外，其餘地區今年經濟增長目標均不低於
５％，且半數以上地區設定的目標增速超過５﹒５％。
　　其中，吉林、甘肅、黑龍江、山西、內蒙古、雲南、福建、河北、四川、貴州、重慶、河南
等１２地今年ＧＤＰ增速預期目標均為６％左右。安徽、寧夏、湖南、湖北將目標定在增長
６﹒５％左右，江西、新疆將目標定為增長７％左右。
　　海南、西藏今年經濟增長預期目標最高，其中海南預期目標是增長９﹒５％左右，西藏的預
期目標是增長８％左右。
　　浙江、山東、廣東、江蘇等經濟大省均將今年經濟增長預期目標設定為５％以上（或左右）

　　另外，北京今年增速目標定為４﹒５％以上，而天津今年４％左右的目標增速是近五年來最
低。
　　英大證券研究所所長鄭後成分析說，各地在制定今年經濟增長目標時既考慮了經濟面臨的挑
戰和壓力，也考慮了自身發展的優勢和底氣，有助於提振經濟發展的信心。
　　國務院發展研究中心原副主任劉世錦此前表示，隨著優化防疫政策、穩定房地產市場、推動
平台經濟發展等政策出台和落地，中國經濟恢復的有利條件在增加，建議２０２３年政府應提出
不低於５％的增長目標。

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