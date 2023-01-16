《經濟通通訊社１６日專訊》高盛上調對中國房地產行業２０２３年的預測，預計房地產建
設萎縮程度縮小將導致今年「可售資源增加，銷售同比降幅收窄」。高盛認為，國有房企將從需
求復甦中受益最大，而獲得全面信貸支持的民營開發商將受益於可售資源改善和需求復甦。
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16/01/2023 10:21
【內房困局】高盛上調對今年中國房地產行業預測
《經濟通通訊社１６日專訊》高盛上調對中國房地產行業２０２３年的預測，預計房地產建
設萎縮程度縮小將導致今年「可售資源增加，銷售同比降幅收窄」。高盛認為，國有房企將從需
求復甦中受益最大，而獲得全面信貸支持的民營開發商將受益於可售資源改善和需求復甦。
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