《經濟通通訊社１６日專訊》雷丁汽車創始人李國欣上周六（１４日）實名舉報山東濰坊市

昌樂縣現任縣委書記王驍，指王驍「一把手霸權」，為彰顯地方政績，逼迫集團虛報產值

４６﹒８３億元（人民幣．下同）。山東省成立省市聯合調查組，進駐昌樂縣調查，將依法依規

處理。

李國欣在舉報信指，王驍自去年３月起強迫雷丁虛報工業和銷售產值６７億元，但實際只有

２０億元，即虛報近４７億元，又逼迫雷丁等當地大企業虛報企業工業產值和銷售產值數百億元

。

檢舉信稱，地方政府決定企業生存，作為企業創始人既擔心得罪王驍，又擔心被列為「統計

失信企業」後影響企業徵信，權衡利弊後萬般無奈只能按照王驍要求上報數據。王驍的霸權主義

逼迫企業造假，新官不理舊帳，讓本土企業寒心，更讓外來企業喪膽。他說，企業家敢怒不敢言

，政府各級部門單位沒有王驍的指示是一動不動，幾乎「躺平」，不敢作為。這封檢舉信及影片

立即在中國網路上引起熱議，並登上微博熱搜。



＊縣政府不續擔保貸款，雷丁陷停工停產＊



去年１１月雷丁汽車官方曾宣布，公司完成Ａ輪融資，整體融資規模為３２億元。不過，這

筆「救命錢」並未到帳，李國欣的舉報文章指，雖然得到了３２億元的融資支持，但昌樂縣政府

一直不願為雷丁提供抵押物續貸支持，極度影響投資機構的信心，融資的資金並沒有按照約定如

期到位，導致雷丁企業停工停產。

從２０２２年１０月開始，陸續有經銷商表示，雷丁汽車在收到全款後不發車，已有一年之

久。另一方面，雷丁汽車中高層從２０２２年５月開始申請主動降薪，希望與企業共渡難關，中

層幹部降薪比例在５０％，副部長和部長級降薪比例為６０％。有雷丁員工表示，目前企業等待

的是一筆救命錢。（ｊｔ）

