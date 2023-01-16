《經濟通通訊社１６日專訊》國家發改委表示，近日個別鐵礦石資訊企業轉載不實舊聞，混

淆視聽，對市場造成不良影響。發改委價格司第一時間約談有關資訊企業，提醒告誡相關企業發

布市場和價格信息前必須認真核實、做到準確無誤，不得編造發布虛假信息，不得捏造散布漲價

信息，不得哄抬價格。發改委將持續密切關注鐵礦石市場和價格變化，會同有關部門進一步研究

採取措施，嚴厲打擊捏造散布漲價信息、囤積居奇、哄抬價格等違法違規行為，切實保障鐵礦石

市場平穩運行。

新年伊始，監管已兩次出手打擊「瘋狂的石頭」。６日晚間，發改委發布消息，針對近期鐵

礦石價格過快上漲等情況組織召開會議，分析研判鐵礦石市場和價格形勢，聽取業內專家和部分

市場機構意見，研究加強鐵礦石價格監管工作。



＊鐵礦石價格創新高，鋼廠陷持續虧損風險＊



東海期貨黑色金屬高級研究員劉慧峰認為，近期鐵礦石價格又創新高，每噸１２３美元已經

超過了大部分高成本礦的成本，所以發改委二次「打鐵」。他進一步分析，後期無論是產業層面

，還是交易層面，都有調控政策儲備，因此近２周內鐵礦石價格再漲的可能性較小，預計每噸

１２５至１３０美元可能就是階段性高峰。

劉慧峰表示，眼下鋼材的需求還沒起來，但未來鋼材需求預期非常好，這就提供了炒作的空

間。他指出，鐵礦石價格漲得太快，鋼廠利潤有持續陷入虧損的風險，當下有必要進行監管調控

波動。（ｗｌ）

