  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

16/01/2023 09:47

《中國房產》統計局：上月７０大中城市樓價環比持平或下降

　　《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局發布２０２２年１２月份７０個大中城市住宅銷售
價格變動情況。統計局城市司首席統計師繩國慶解讀指，１２月份，７０個大中城市中商品住宅
銷售價格下降城市個數有所增加，各線城市商品住宅銷售價格環比持平或下降，一線城市同比上
漲、二三線城市同比下降。
　
＊一線城市新樓價格環比止跌，二手降幅擴大＊
　
　　１２月份，７０個大中城市中，新建商品住宅銷售價格環比下降城市有５５個，比上月增加
４個；二手住宅銷售價格環比下降城市有６３個，比上月增加１個。
　　一線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月下降０﹒２％轉為持平；二手住宅銷售價格環比
下降０﹒５％，降幅比上月擴大０﹒１個百分點。二線城市新建商品住宅銷售價格環比下降
０﹒３％，降幅比上月擴大０﹒１個百分點；二手住宅銷售價格環比下降０﹒４％，降幅與上月
相同。三線城市新建商品住宅銷售價格環比下降０﹒３％，降幅與上月相同；二手住宅銷售價格
環比下降０﹒４％，降幅比上月收窄０﹒１個百分點。
　
＊二三線城市樓價同比續降＊
　
　　１２月份，７０個大中城市中，新建商品住宅銷售價格同比下降城市有５３個，比上月增加
２個；二手住宅銷售價格同比下降城市有６４個，個數與上月相同。
　　１２月份，一線城市新建商品住宅銷售價格同比上漲２﹒５％，漲幅與上月相同；二手住宅
銷售價格同比上漲０﹒６％，漲幅比上月回落０﹒６個百分點。二線城市新建商品住宅銷售價格
同比下降１﹒１％，降幅比上月收窄０﹒１個百分點；二手住宅銷售價格同比下降３﹒２％，降
幅與上月相同。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別下降３﹒９％和４﹒８％，
降幅均與上月相同。（ｗｌ）

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50超市禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金