《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局發布２０２２年１２月份７０個大中城市住宅銷售

價格變動情況。統計局城市司首席統計師繩國慶解讀指，１２月份，７０個大中城市中商品住宅

銷售價格下降城市個數有所增加，各線城市商品住宅銷售價格環比持平或下降，一線城市同比上

漲、二三線城市同比下降。



＊一線城市新樓價格環比止跌，二手降幅擴大＊



１２月份，７０個大中城市中，新建商品住宅銷售價格環比下降城市有５５個，比上月增加

４個；二手住宅銷售價格環比下降城市有６３個，比上月增加１個。

一線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月下降０﹒２％轉為持平；二手住宅銷售價格環比

下降０﹒５％，降幅比上月擴大０﹒１個百分點。二線城市新建商品住宅銷售價格環比下降

０﹒３％，降幅比上月擴大０﹒１個百分點；二手住宅銷售價格環比下降０﹒４％，降幅與上月

相同。三線城市新建商品住宅銷售價格環比下降０﹒３％，降幅與上月相同；二手住宅銷售價格

環比下降０﹒４％，降幅比上月收窄０﹒１個百分點。



＊二三線城市樓價同比續降＊



１２月份，７０個大中城市中，新建商品住宅銷售價格同比下降城市有５３個，比上月增加

２個；二手住宅銷售價格同比下降城市有６４個，個數與上月相同。

１２月份，一線城市新建商品住宅銷售價格同比上漲２﹒５％，漲幅與上月相同；二手住宅

銷售價格同比上漲０﹒６％，漲幅比上月回落０﹒６個百分點。二線城市新建商品住宅銷售價格

同比下降１﹒１％，降幅比上月收窄０﹒１個百分點；二手住宅銷售價格同比下降３﹒２％，降

幅與上月相同。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別下降３﹒９％和４﹒８％，

降幅均與上月相同。（ｗｌ）

