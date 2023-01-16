《經濟通通訊社１６日專訊》春節假期將至，人民銀行持續釋放流動性，今日超額續作一年

期中期借貸便利（ＭＬＦ）７７９０億元（人民幣．下同），提前對沖明日（１７日）到期的

７０００億元ＭＬＦ。人民幣持續拉升，離岸人民幣兌美元自去年７月份來首次突破６﹒７０關

口，中間價三連漲，較上個交易日升１５７點子，刷去年７月１１日以來逾半年新高。滬深股市

今早齊齊高開，上證綜合指數（滬綜指）高開０﹒１％，報３１９８﹒６２點，深綜指高開

０﹒１％，醫藥、疫苗、新冠檢測股造好。煤炭、房地產、酒店餐飲股走低。

國家衛健委公布由上月８日至１月，全國醫療機構累計在院新冠病毒感染相關的死亡病例達

５９９３８宗。不過數字惹來多方質疑，前《環球時報》總編輯胡錫進表示，官方公布的是「在

院」死亡個案數據，相信在家中死亡的情況並不在近６萬死亡病例的統計之內，因此這個數據也

應該視為這一個多月裏新冠死亡人數的不完全統計。而北京大學國家發展研究院發表研究報告，

指中國全國的新冠病毒感染率已達到６４％，累計已有９億人染疫。

春節假期即將來臨，滬深股市１月２３－２７日休市，港股通１月１９日－２７日關閉，滬

股通、深股通２６－２７日暫停，１月３０日齊復市。（ｃａ）

