《經濟通通訊社１６日專訊》外資持續「掃貨」，半日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）

大幅流入１０８﹒２８億元（人民幣．下同），加上春節假期將至，人民銀行持續釋放流動性，

Ａ股半日大漲，滬綜指開市報３１９８點，之後重越３２００點關口，半日漲１﹒４４％，報

３２４１﹒３５點，是去年９月１３日以來新高。深成指同樣高開，半日飆２﹒１１％，創業板

指數大升２﹒４７％。各板塊個別發展，金融、石油、電力、水泥、煤炭股靠穩；房地產、鋼鐵

、化工股偏軟。外資流入帶動交投熾熱，兩市半日成交５７９６億元，較上交易日（１４日）同

時段成交急漲４３﹒１％。

人行今日超額續作一年期中期借貸便利（ＭＬＦ）７７９０億元提前對沖明日（１７日）到

期的７０００億元ＭＬＦ。人民幣持續拉升，離岸人民幣兌美元自去年７月份來首次突破

６﹒７０關口，中間價三連漲，較上個交易日升１５７點子，刷去年７月１１日以來逾半年新高

。



＊加強對非法跨境經紀業務的日常監管，券商股上揚＊



中證監發布《證券經紀業務管理辦法》，今年２月２８日起施行。券商股持續走強，廣發證

券拉升封板，首創證券（滬：６０１１３６）、山西證券（深：００２５００）、湘財股份

（滬：６０００９５）升紛紛漲停，廣發證券（深：０００７７６）飆升９％，華鑫股份

（滬：６００６２１）升７﹒７％，國聯證券（滬：６０１４５６）升５﹒８％，東方財富

（深：３０００５９）升５﹒４％，光大證券（滬：６０１７８８）升５﹒１％。

工信部等十六部門發布關於促進數據安全產業發展的指導意見，到２０２５年數據安全產業

規模超過１５００億元，年復合增長率超過３０％。數據安全概念股開盤衝高，智微智能

（深：００１３３９）漲停，三未信安（滬：６８８４８９）升８﹒６％，啟明星辰

（深：００２４３９）揚升７﹒８％，亞信安全（滬：６８８２２５）、安恆信息

（滬：６８８０２３）齊升６﹒１％，電科網安（深：００２２６８）升６﹒３％。



＊內地７０城房價按年連跌８個月，地產股走低＊



雷丁汽車創始人李國欣上周六（１４日）實名舉報山東濰坊市昌樂縣現任縣委書記王驍，指

王驍「一把手霸權」，為彰顯地方政績，逼迫集團虛報產值４６﹒８３億元。山東省成立省市聯

合調查組，進駐昌樂縣調查，將依法依規處理。新能源車概念股走勢偏軟，拓普集團

（滬：６０１６８９）跌２﹒９％，國軒高科（深：００２０７４）跌１﹒３％，匯川技術

（深：３００１２４）跌０﹒６％。

內地７０個城市房價連續第８個月按年下跌。路透根據國家統計局公布數據測算，２０２２

年１２月，７０個大中城市新建商品住宅價格指數按年下降１﹒５％，為連續第８個月下跌；按

月下跌０﹒２％，與上月相同。內房股走低，新城控股（滬：６０１１５５）跌３﹒１％，珠江

股份（滬：６００６８４）跌２﹒３％，深深房Ａ（深：００００２９）跌２﹒１％，我愛我家

（深：０００５６０）、深振業Ａ（深：０００００６）跟跌近２％，三湘印象

（深：０００８６３）軟１﹒１％。（ｃａ）

