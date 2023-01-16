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AH股新聞

16/01/2023 11:31

《Ａ股行情》滬綜指半日升１﹒４４％重越三千二，房價連跌８個月

　　《經濟通通訊社１６日專訊》外資持續「掃貨」，半日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）
大幅流入１０８﹒２８億元（人民幣．下同），加上春節假期將至，人民銀行持續釋放流動性，
Ａ股半日大漲，滬綜指開市報３１９８點，之後重越３２００點關口，半日漲１﹒４４％，報
３２４１﹒３５點，是去年９月１３日以來新高。深成指同樣高開，半日飆２﹒１１％，創業板
指數大升２﹒４７％。各板塊個別發展，金融、石油、電力、水泥、煤炭股靠穩；房地產、鋼鐵
、化工股偏軟。外資流入帶動交投熾熱，兩市半日成交５７９６億元，較上交易日（１４日）同
時段成交急漲４３﹒１％。
　　人行今日超額續作一年期中期借貸便利（ＭＬＦ）７７９０億元提前對沖明日（１７日）到
期的７０００億元ＭＬＦ。人民幣持續拉升，離岸人民幣兌美元自去年７月份來首次突破
６﹒７０關口，中間價三連漲，較上個交易日升１５７點子，刷去年７月１１日以來逾半年新高

　
＊加強對非法跨境經紀業務的日常監管，券商股上揚＊
　
　　中證監發布《證券經紀業務管理辦法》，今年２月２８日起施行。券商股持續走強，廣發證
券拉升封板，首創證券（滬：６０１１３６）、山西證券（深：００２５００）、湘財股份
（滬：６０００９５）升紛紛漲停，廣發證券（深：０００７７６）飆升９％，華鑫股份
（滬：６００６２１）升７﹒７％，國聯證券（滬：６０１４５６）升５﹒８％，東方財富
（深：３０００５９）升５﹒４％，光大證券（滬：６０１７８８）升５﹒１％。
　　工信部等十六部門發布關於促進數據安全產業發展的指導意見，到２０２５年數據安全產業
規模超過１５００億元，年復合增長率超過３０％。數據安全概念股開盤衝高，智微智能
（深：００１３３９）漲停，三未信安（滬：６８８４８９）升８﹒６％，啟明星辰
（深：００２４３９）揚升７﹒８％，亞信安全（滬：６８８２２５）、安恆信息
（滬：６８８０２３）齊升６﹒１％，電科網安（深：００２２６８）升６﹒３％。
　
＊內地７０城房價按年連跌８個月，地產股走低＊
　
　　雷丁汽車創始人李國欣上周六（１４日）實名舉報山東濰坊市昌樂縣現任縣委書記王驍，指
王驍「一把手霸權」，為彰顯地方政績，逼迫集團虛報產值４６﹒８３億元。山東省成立省市聯
合調查組，進駐昌樂縣調查，將依法依規處理。新能源車概念股走勢偏軟，拓普集團
（滬：６０１６８９）跌２﹒９％，國軒高科（深：００２０７４）跌１﹒３％，匯川技術
（深：３００１２４）跌０﹒６％。
　　內地７０個城市房價連續第８個月按年下跌。路透根據國家統計局公布數據測算，２０２２
年１２月，７０個大中城市新建商品住宅價格指數按年下降１﹒５％，為連續第８個月下跌；按
月下跌０﹒２％，與上月相同。內房股走低，新城控股（滬：６０１１５５）跌３﹒１％，珠江
股份（滬：６００６８４）跌２﹒３％，深深房Ａ（深：００００２９）跌２﹒１％，我愛我家
（深：０００５６０）、深振業Ａ（深：０００００６）跟跌近２％，三湘印象
（深：０００８６３）軟１﹒１％。（ｃａ）

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