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AH股新聞

16/01/2023 13:33

《Ａ股行情》滬綜指午後升１﹒３５％，深成指升１﹒９１％

　　《經濟通通訊社１６日專訊》Ａ股市場午後升勢持續，滬綜指升１﹒３５％，報
３２３８﹒４４點，滬深３００指數升１﹒９３％，深成指升１﹒９１％。上海Ｂ股升
１﹒６３％，深圳Ｂ股升１﹒４４％。（ｃａ）

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