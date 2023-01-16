《經濟通通訊社１６日專訊》Ａ股市場午後升勢持續，滬綜指升１﹒３５％，報
３２３８﹒４４點，滬深３００指數升１﹒９３％，深成指升１﹒９１％。上海Ｂ股升
１﹒６３％，深圳Ｂ股升１﹒４４％。（ｃａ）
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16/01/2023 13:33
《Ａ股行情》滬綜指午後升１﹒３５％，深成指升１﹒９１％
《經濟通通訊社１６日專訊》Ａ股市場午後升勢持續，滬綜指升１﹒３５％，報
３２３８﹒４４點，滬深３００指數升１﹒９３％，深成指升１﹒９１％。上海Ｂ股升
１﹒６３％，深圳Ｂ股升１﹒４４％。（ｃａ）
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