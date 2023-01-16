《經濟通通訊社１６日專訊》本土新冠高峰過後經濟加速回暖，市場做多情緒高漲，加上外

資繼續「瘋狂」買入Ａ股，進一步提振市場表現，內地股市今日高開高走，滬綜指收市漲超１％

，報３２２７﹒５９點，收復３２００點，續為是去年９月１３日以來新高。深成指今日收升

１﹒５８％，創業板指午後一度大漲逾２％，收市仍升１﹒８６％。

外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）大幅流入１５８﹒４３億元（人民幣．下同）

，續刷上年１１月１４日以來兩個月新高；亦為連續九日淨流入，九日累計淨流入近８００億元

。個股呈現普漲態勢，兩市超３８００股飄紅，外資流入帶動交投熾熱，兩市全日成交９１７１

億元，按日大增三成。

粵開證券研究院首席策略分析師陳夢潔表示，近期的行情主要由北上資金主導，今年以來北

向資金已淨流入６４０億元，而２０２２全年淨流入僅約９００億元，元旦過後北上資金加大力

度布局Ａ股市場的現象較為明顯。她並稱，考慮到本輪疫情形勢趨緩，年初市場通常流動性較為

充裕，機上近期外資的積極進場，後市「春季躁動」行情仍可期。

國家衛健委醫政司司長焦雅輝周末表示，全國發熱門診高峰已經過去；而在發熱門診達峰兩

周後，在院的新冠陽性重症患者數量也達到峰值，之後呈現緩慢下降趨勢。她稱分析顯示，

２０２２年１２月８日至２０２３年１月１２日，全國醫療機構累計發生在院新冠病毒感染相關

死亡病例５９９３８宗。



＊券商股集體爆發＊



融智投資基金經理夏風光表示，部分醫藥板塊為代表的價值股有估值修復的動力。不過目前

中國的經濟數據回暖還需要一些時間，如果預期在兌現過程當中出現一些反復，形成波動也在所

難免。醫藥股狂飆領漲，博騰股份（深：３００３６３）急升１４﹒７％，畢得醫藥

（滬：６８８０７３）升１４﹒６％，藥康生物（滬：６８８０４６）升１０﹒９％，凱萊英

（深：００２８２１）、歐林生物（滬：６８８３１９）漲停。恆瑞醫藥（滬：６００２７６）

升９﹒８％，康恩貝（滬：６００５７２）升９﹒２％，藥明康德（滬：６０３２５９）升

７﹒９％。

證券股亦大漲，山西證券（深：００２５００）漲停，廣發證券（深：０００７７６）升

７﹒９％，國聯證券（滬：６０１４５６）升６％，首創證券（滬：６０１１３６）升４﹒９％

，華泰證券（滬：６０１６８８）升４﹒１％。



＊悅康藥業股價下跌：與「銀杏葉提取物」進入藥品監控目錄有關＊



悅康藥業（滬：６８８６５８）今日暴跌，收市跌１５﹒９％，報１９﹒２７元。相關人士

表示，應該是跟國家衛健委印發《第二批國家重點監控合理用藥藥品目錄》中涉及到「銀杏葉提

取物」這個產品有關。不過該人士稱，現在具體政策也沒有過多解讀，我們大致判斷可能是從加

強監管來完善臨床醫藥指南這個（方向）考慮的。

至於君實生物（滬：６８８１８０）亦午後跳水，股價一度跌超１０％，收跌６﹒７％。相

關工作人員回應稱，股價跳水沒有什麼特別具體的原因，公司也感到有點莫名其妙，可能是某個

機構在賣，公司沒有應披露而未披露的消息。（ｃａ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４１３７﹒９６ ＋１﹒５６

上證綜合指數 ３２２７﹒５９ ＋１﹒０１ ４１３２﹒００

深證綜合指數 ２０９４﹒９９ ＋１﹒３５ ５０３９﹒００

上證Ｂ股指數 ２９１﹒７２ ＋１﹒５７ １﹒４９

深證Ｂ股指數 １１９４﹒３１ ＋１﹒２２ ０﹒６７

上證１８０指數 ８７４１﹒００ ＋１﹒４２

上證３８０指數 ５８１８﹒９７ ＋１﹒０６

深證成份指數 １１７８５﹒７７ ＋１﹒５８

中小創新指數 ２３２８﹒００ ＋０﹒９５

深圳創業板指數 ２５３９﹒５２ ＋１﹒８６

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