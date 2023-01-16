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AH股新聞

16/01/2023 11:31

《滬股通》上證１８０半日升１﹒９％，上證３８０升１﹒５２％

　　《經濟通通訊社１６日專訊》上證１８０指數半日升１﹒９％，報８７８２﹒５７點，上證
３８０指數半日升１﹒５２％，報５８４５﹒５８點。
　　半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘４６６﹒９９億元，用５３﹒０１
億元或１０﹒１％。
　　內地金融及監管機構持續為樓市打「強心針」，人行稱內地上月新發放個人房貸利率降至有
記錄以來新低，地產股早段仍偏弱，珠江股份（滬：６００６８４）跌２﹒３％，首開股份
（滬：６００３７６）跌０﹒２％。
　　中證監發布《證券經紀業務管理辦法》，自２０２３年２月２８日起施行。《辦法》從經紀
業務內涵、客戶行為管理、具體業務流程、客戶權益保護、內控合規管控、行政監管問責六個方
面作出規定。券商股上揚，華泰證券（滬：６０１６８８）揚５﹒７％，中信證券
（滬：６０００３０）升４﹒２％。
　　外資再度流入逾百億，白酒股走強，老白干酒（滬：６００５５９）升一成漲停，金徽酒
（滬：６０３９１９）升４﹒１％，貴州茅台（滬：６００５１９）升１﹒９％，山西汾酒
（滬：６００８０９）升３﹒７％，今世緣（滬：６０３３６９）升１﹒９％，舍得酒業
（滬：６００７０２）升２﹒８％，水井坊（滬：６００７７９）升３﹒６％。
　　滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

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