《經濟通通訊社１６日專訊》上證１８０指數今日收升１﹒４２％，報８７４１點，上證

３８０指數收升１﹒０６％，報５８１８﹒９７點。

據《財新》引述多名業內人士指，新華保險（滬：６０１３３６）前董事長萬峰於去年１１

月下旬起失聯。新華人壽證券部相關負責人回應稱，萬峰２０１９年已經離職，不清楚他個人具

體情況，公司內部經營沒有受到此事影響。新華保險跌１﹒６％。保險股同跌，中國人保

（滬：６０１３１９）跌１﹒１％。

內地金融及監管機構持續為樓市打「強心針」，人行稱內地上月新發放個人房貸利率降至有

記錄以來新低，地產股仍偏弱，珠江股份（滬：６００６８４）跌１﹒８％，首開股份

（滬：６００３７６）跌０﹒２％。

中證監發布《證券經紀業務管理辦法》，自２０２３年２月２８日起施行。《辦法》從經紀

業務內涵、客戶行為管理、具體業務流程、客戶權益保護、內控合規管控、行政監管問責六個方

面作出規定。券商股上揚，華泰證券（滬：６０１６８８）揚４﹒１％，中信證券

（滬：６０００３０）升３﹒８％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

