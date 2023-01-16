  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

16/01/2023 15:19

《滬股通》上證１８０收升１﹒４２％，上證３８０升１﹒０６％

　　《經濟通通訊社１６日專訊》上證１８０指數今日收升１﹒４２％，報８７４１點，上證
３８０指數收升１﹒０６％，報５８１８﹒９７點。
　　據《財新》引述多名業內人士指，新華保險（滬：６０１３３６）前董事長萬峰於去年１１
月下旬起失聯。新華人壽證券部相關負責人回應稱，萬峰２０１９年已經離職，不清楚他個人具
體情況，公司內部經營沒有受到此事影響。新華保險跌１﹒６％。保險股同跌，中國人保
（滬：６０１３１９）跌１﹒１％。
　　內地金融及監管機構持續為樓市打「強心針」，人行稱內地上月新發放個人房貸利率降至有
記錄以來新低，地產股仍偏弱，珠江股份（滬：６００６８４）跌１﹒８％，首開股份
（滬：６００３７６）跌０﹒２％。
　　中證監發布《證券經紀業務管理辦法》，自２０２３年２月２８日起施行。《辦法》從經紀
業務內涵、客戶行為管理、具體業務流程、客戶權益保護、內控合規管控、行政監管問責六個方
面作出規定。券商股上揚，華泰證券（滬：６０１６８８）揚４﹒１％，中信證券
（滬：６０００３０）升３﹒８％。
　　滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50超市禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情

返回AH股新聞

上一篇新聞︰16/01/2023 15:19  《滬股通》滬股通額度全日用９３億元，外資大幅流入１５８億元

下一篇新聞︰16/01/2023 15:15  滴滴出行即日起恢復新用戶註冊，後續將切實維護國家網絡安全

其他AH股新聞
More

16/01/2023 15:19  《深股通》深股通額度全日用８６億元，外資流入續刷兩個月新高

16/01/2023 15:19  《深股通》深成指收升１﹒５８％，中小創新指升０﹒９５％

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金