《經濟通通訊社１６日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４２６﹒８１億元，用９３﹒１９億元或１７﹒９％。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）大幅流入１５８﹒４３億元，續刷上年１１月
１４日以來兩個月新高；亦為連續九日淨流入，九日累計流入近８００億元。（ｄｗ）
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16/01/2023 15:19
《滬股通》滬股通額度全日用９３億元，外資大幅流入１５８億元
《經濟通通訊社１６日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４２６﹒８１億元，用９３﹒１９億元或１７﹒９％。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）大幅流入１５８﹒４３億元，續刷上年１１月
１４日以來兩個月新高；亦為連續九日淨流入，九日累計流入近８００億元。（ｄｗ）
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