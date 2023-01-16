《經濟通通訊社１６日專訊》深證成指半日升２﹒１１％，報１１８４７﹒２１點，深證中

小創新指數半日升１﹒２６％，報２３３５﹒０９點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘４６１﹒８７億元，用５８﹒１３

億元或１１﹒２％。

工業和信息化部等十六部門發布關於促進數據安全產業發展的指導意見，到２０２５年數據

安全產業規模超過１５００億元，年復合增長率超過３０％。數據安全概念股開盤衝高，智微智

能（深：００１３３９）漲停，啟明星辰（深：００２４３９）漲７﹒８％，電科網安

（深：００２２６８）升６﹒３％。

雷丁汽車創始人李國欣上周六（１４日）實名舉報山東濰坊市昌樂縣現任縣委書記王驍，指

王驍「一把手霸權」，為彰顯地方政績，逼迫集團虛報產值４６﹒８３億元。過去三年間，昌樂

縣已有１６家新能源汽車企業倒下。新能源車概念股走勢偏軟，國軒高科（深：００２０７４）

跌１﹒３％，匯川技術 （深：３００１２４）跌０﹒６％，長安汽車（深：０００６２５）跌

０﹒１％。

醫藥股強勢，凱萊英（深：００２８２１）漲停，康龍化成（深：３００７５９）飆

１０﹒２％，長春高新（深：０００６６１）抽升７﹒１％，智飛生物（深：３００１２２）升

２﹒３％，沃森生物（深：３００１４２）升４﹒８％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

