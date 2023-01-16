《經濟通通訊社１６日專訊》深證成指今日收升１﹒５８％，報１１７８５﹒７７點，深證

中小創新指數收升０﹒９５％，報２３２８點。

外資再度流入逾百億，白酒股走強，五糧液（深：０００８５８）漲４％，瀘州老窖

（深：０００５６８）升３﹒２％，洋河股份（深：００２３０４）、古井貢酒

（深：０００５９６）升近２％，酒鬼酒（深：０００７９９）升２﹒５％。

據燈塔專業版數據，２０２３年春節檔預售平均票價５３﹒７元（人民幣．下同），相較

２０２２年春節檔預售同階段平均票價５６﹒２元，下調了２﹒５元，也是自２０１６以來近七

年首次下降（２０２０年除外）。部分影視股仍升，萬達電影（深：００２７３９）漲逾２％，

華誼兄弟（深：３０００２７）升０﹒４％。

工業和信息化部等十六部門發布關於促進數據安全產業發展的指導意見，到２０２５年數據

安全產業規模超過１５００億元，年復合增長率超過３０％。數據安全概念股開盤衝高，智微智

能（深：００１３３９）漲停，啟明星辰（深：００２４３９）漲７﹒１％，電科網安

（深：００２２６８）升４﹒８％。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

