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AH股新聞

16/01/2023 15:19

《深股通》深股通額度全日用８６億元，外資流入續刷兩個月新高

　　《經濟通通訊社１６日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４３４﹒３６億元，用８５﹒６４億元或１６﹒５％。
　　外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）大幅流入１５８﹒４３億元，續刷上年１１月
１４日以來兩個月新高；亦為連續九日淨流入，九日累計流入近８００億元。（ｄｗ）

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