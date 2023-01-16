《經濟通通訊社１６日專訊》據《財新》引述多名業內人士指，新華保險（０１３３６）

（滬：６０１３３６）前董事長萬峰於去年１１月下旬起失聯。失聯原因目前有多個傳言，包括

他在保險業負債端的判斷和改革動作，以及或與他在新華人壽時期的保險資金投資運用有關。對

於網傳萬峰失聯一事，新華人壽證券部相關負責人回應稱，萬峰２０１９年已經離職，不清楚他

個人具體情況。該負責人表示，公司內部經營沒有受到此事影響。

消息指，與萬峰一同失聯的還有他的妻子。有業內人士表示，其妻有曾在房地產公司的工作

經歷，萬峰涉案或與其妻有關。

公開資料顯示，萬峰曾任職中國人壽（０２６２８）（滬：６０１６２８）、新華保險等多

間保險公司。萬峰於中國人壽２００７年回歸內地上市不久後，擔任中國人壽總裁，２０１４年

８月宣布卸任；２０１６年擔任新華保險董事長，２０１９年初因個人年齡原因辭去董事長及其

他職務；及後他再擔任鼎誠人壽董事長職務一年多後，於２０２０年９月退休。萬峰辭任後，新

華保險三年三度換帥。截至１月１５日，新華保險董事長職位暫時空缺。

新華保險Ａ股現跌１﹒５％，報３３﹒３７元人民幣。

保險Ａ股同跌，中國人壽跌１﹒３％，中國人保（滬：６０１３１９）跌０﹒９％，中國平

安（滬：６０１３１８）跌０﹒８％，惟中國太保（滬：６０１６０１）升１﹒６％。（ｊｔ）

