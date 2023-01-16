《經濟通通訊社１６日專訊》全聚德（深：００２１８６）在１２日及１３日連續兩天跌停

，今早再低開， 目前跌逾３％。

公司１５日晚間發公告稱，隨著疫情政策的優化調整，公司各個門店全面恢復堂食業務，但

是由於門店所處區域不同，目前部分區域客流量恢復不足，公司堂食業務恢復情況不及預期。

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