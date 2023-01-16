《經濟通通訊社１６日專訊》中國外交部副部長謝鋒在２０２３宏觀形勢年度論壇暨第四屆
中國智庫國際影響力論壇上發表主旨演講時，就當前中美關係闡述看法。謝鋒表示，和平共處是
中美必須堅守的底線。中美一旦衝突對抗，無論是冷戰、熱戰，還是貿易戰、科技戰，最終將損
害中美兩國和世界各國利益。
他強調，把中國定義為「最重大的地緣政治威脅」，搞針對中國的「小圈子」，效仿當年遏
制前蘇聯那套來打壓中國，通過「印太戰略」等地緣政治來圍堵中國，注定是徒勞的。
謝鋒又指，開放是雙向的，不能一邊要求別人開放，一邊關上自己的大門，這種做法自相矛
盾，損人不利己。競爭應該是公平的、合理的，是你追我趕，而不是你死我活。一些國家為了贏
得競爭優勢，動用國家機器，霸佔金融、科技資源，違背市場規則和經濟規律，大打關稅戰、貿
易戰、科技戰、芯片戰、規則戰，企圖壓制和剝奪對方發展權利，這是不正當的，也是見不得陽
光的。
日本首相岸田文雄上周五（１３日）訪美，並到白宮與美國總統拜登舉行會談。兩人會後發
表聯合聲明，稱印太地區面臨的挑戰與日俱增，包括「中國不符合國際秩序的行動、朝鮮的挑釁
」，歐洲則有俄羅斯對烏克蘭發動侵略戰爭，美日強烈反對任何單方面試圖透過武力或脅迫改變
現狀的企圖，兩國需要持續強化各自和集體能力。（ｗｌ）
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