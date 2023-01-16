《經濟通通訊社記者俞瑾１６日報道》「Ｔｈｅ ｏｎｌｙ ｔｈｉｎｇ ｗｅ ｈａｖｅ

ｔｏ ｆｅａｒ ｉｓ ｆｅａｒ ｉｔｓｅｌｆ」。從去年１０月底史詩級?壓，到短短兩

個月後多空極限反轉，面對恐懼，如何超越無常？對沖基金ＧＲＯＷ思睿首席經濟學家洪灝最近

接受《經濟通通訊社》訪問時就建議投資者，要克服「自我保護」的條件反射，勿為市場、情緒

左右；他對２０２３年港股保持樂觀，預期恒指下一站挑戰２３０００點，龍頭科網股至少較低

點翻倍，惟認為今年（或更長時間）難重回歷史高位。



＊港股仍處於一個「偏低水位」＊



從１４５９７點（２０２２年１０月３１日）到２１７３８點（上周收市位），恒指暴力反

彈逾７０００點或４９％，超越１９９７亞洲金融危機、２０００科網泡沫、０８金融海嘯時的

熊市反彈極值。升了那麼多，人人皆關心還有多少「水位」，或是否應轉審慎？

有「中國最精準策略師」之稱的洪灝就指，港股過去兩個多月的走勢，反映預期從「極悲觀

」修復至「較正常」，但實際仍處於一個「偏低水位」。下一步能否繼續有力上攻、市場信心能

否進一步回暖，視乎內地經濟是否有實際起色。

現階段，他仍維持去年１０月時上看的２３０００點，而不急於上修，之後會再評估經濟表

現，但總體而言對港股今年全年表現樂觀。



＊勿忘納指用２０年修復科網泡沫＊



眼見ＡＴＭＪ（阿里、騰訊、美團、京東）較低位勁彈六七成甚至翻倍，他表示，此波反彈

，一是因美國對中概股的審計告一段落；二是中國上月驟然重開，但人們短期傾向宅家避感染高

峰，反而對互聯網服務需求大增；三是內地監管政策對互聯網板塊轉為更友好；四是企業利潤（

以ＣＰＩ、ＰＰＩ差衡量）進入修復周期，此領先指標預示，未來一兩季增長型（如互聯網、房

地產、大宗商品）板塊將相對跑贏。

綜合所述，他認為反彈仍未結束，較最低點可上看「至少翻倍（ｍｏｒｅ ｔｈａｎ

ｄｏｕｂｌｅ）」。那麼，有無機會重回２０２１年首季時的創紀錄高位？洪灝話鋒一轉稱，納

斯達克２０００年的泡沫破滅，用了２０年才修復，對於在港的科網龍頭股，「大家應該有個合

理預期，而非見到升就瞓身湧入」，因泡沫破滅後重回正常狀態需要三至五年時間，直言港股互

聯網板塊「今年無甚可能」重回之前歷史高點。



＊炒復常概念需看盈利能否跟上＊



對於其他復常概念又怎麼看？他認為，諸如內銀、濠賭、汽車等仍有水位，但要視乎盈利能

否跟上，而非盲目炒炒炒。其中一個觀察指標是往績每股收益 （Ｔｒａｉｌｉｎｇ

ｅａｒｎｉｎｇｓ ｐｅｒ ｓｈａｒｅ） 。

他認為，不少復常概念股股價來到現時的位置，ＥＰＳ愈來愈低，導致ＰＥ愈來愈高，甚至

２０２２年很多板塊並無盈利、無現金流，「如果無盈利復甦，很難再繼續炒」，而他現時仍預

測基本情境下，中國經濟應朝正常方向復甦，「但復甦的時間可能比各位想象的更長。」

他解釋，中國２０２１年增長的最大功臣－－出口，２０２２年１２月下跌９﹒９％；佔

ＧＤＰ三分一、帶動上中下游諸多行業的房地產不景；ＰＰＩ通縮、社零消費縮水、居民存款暴

增等等因素，都說明經濟需時復甦，「她不是開車，當我們轉到鎖匙就即刻可以開，而是需要時

間、耐心、信念」，可能需到今年第三四季才能看到。

