《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１７日上海專電》今日是春運啟動的第十一天，鐵路上海站
預計當日發送旅客３９萬人。進入春運以來，鐵路上海站客流上升明顯。數據顯示，１月７日至
１６日春運前十日，鐵路上海站共發送旅客２８０萬人，同比上升３７﹒７％。隨著春節臨近，
鐵路上海站客流還會進一步增長，預計客流高峰日出現在１月１９日，當日發送旅客將達到
４７﹒５萬人。
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17/01/2023 10:24
《駐滬專電》春運十天，鐵路上海站共發送旅客人數同比增近四成
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１７日上海專電》今日是春運啟動的第十一天，鐵路上海站
預計當日發送旅客３９萬人。進入春運以來，鐵路上海站客流上升明顯。數據顯示，１月７日至
１６日春運前十日，鐵路上海站共發送旅客２８０萬人，同比上升３７﹒７％。隨著春節臨近，
鐵路上海站客流還會進一步增長，預計客流高峰日出現在１月１９日，當日發送旅客將達到
４７﹒５萬人。
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