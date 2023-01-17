《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１７日上海專電》今日是春運啟動的第十一天，鐵路上海站

預計當日發送旅客３９萬人。進入春運以來，鐵路上海站客流上升明顯。數據顯示，１月７日至

１６日春運前十日，鐵路上海站共發送旅客２８０萬人，同比上升３７﹒７％。隨著春節臨近，

鐵路上海站客流還會進一步增長，預計客流高峰日出現在１月１９日，當日發送旅客將達到

４７﹒５萬人。

