《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１７日上海專電》上海近日發布與安徽六安市對口合作實施

方案（２０２３－２０２５年），目標是到２０２５年，兩地人員往來密切頻繁，資源要素流通

順暢，產業合作基礎夯實，老區發展的內生動力和活力大幅提升，在紅色文化傳承、鄉村振興和

新型城鎮化、基礎設施和基本公共服務、生態環境保護修復和綠色低碳發展、產業合作平台共建

等方面取得顯著成效。

方案提出，支持在滬金融機構在六安設立分支機構，支持長三角資本市場服務基地在六安設

立分中心，支持六安企業在上海開展融資活動。支持上海資產管理、商業管理機構等到六安設立

分支機構。支持上海各類企業和資本參與或設立產業發展基金，支持對口合作重大項目建設和六

安產業發展。鼓勵引入風投資金投資入股，支持六安市高新技術產業、戰略性新興產業和綠色低

碳產業等發展，多渠道滿足企業融資需求。

此外，方案指，要制定促進對口合作和兩地人流、物流、資金流互通的傾斜政策和互惠舉措

。共建對口合作項目庫，對對口合作的重點園區、重點項目，開闢綠色通道，在用地、用電、用

能、資金、信貸等方面給予傾斜支持。安徽省有關部門在安排中央補助資金、規劃編制、政策實

施、項目安排等方面，對六安革命老區給予傾斜支持。

