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AH股新聞

17/01/2023 17:43

【北水炒Ｄ乜】淨流入２６﹒７億元，買盈富沽建行

　　《經濟通通訊社１７日專訊》今日恒指低開６８點，報２１６７８點。最高升５０點報
２１７９７點，最低跌３２９點報２１４１７點。恒指收報２１５７７點，跌１６９點或
０﹒７８％。
　　北水全日淨流入２６﹒７億元，上日淨流出８﹒４５億元。北水淨買入最多的個股依次是盈
富基金（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、先聲藥業（０２０９６）；淨賣出最多
的依次是建設銀行（００９３９）、騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）。
　　主板成交１２６７﹒２億元減少１０％。其中港股通成交３６３﹒９億元，佔總成交
２８﹒７％。
　　盈富基金跌０﹒６４％報２１﹒７元，北水淨買入２２億元；恒生中國企業跌０﹒５７％報
７３﹒８２元，北水淨買入５﹒４億元；先聲藥業跌１５﹒０７％報１１﹒３８元，北水淨買入
２﹒６億元。
　　建設銀行跌０﹒７９％報５﹒０５元，北水淨賣出４﹒６億元；騰訊控股升０﹒９７％報
３７３﹒８元，北水淨賣出４﹒３億元；美團跌０﹒４８％報１６４﹒８元，北水淨賣出２﹒９
億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　盈富基金　　　（０２８００）　　　　　２２﹒００
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　　　５﹒４１
　　先聲藥業　　　（０２０９６）　　　　　　２﹒６０
　　快手　　　　　（０１０２４）　　　　　　２﹒０８
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　　１﹒５５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　建設銀行　　（００９３９）　　　　　－４﹒６２
　　騰訊控股　　（００７００）　　　　　－４﹒２９
　　美團　　　　（０３６９０）　　　　　－２﹒８６
　　吉利汽車　　（００１７５）　　　　　－２﹒１３
　　香港交易所　（００３８８）　　　　　－１﹒５５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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