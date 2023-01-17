《經濟通通訊社１７日專訊》中銀香港（０２３８８）個人數字金融產品部資深財富策略師

高耀豪表示，預期今年恒指將會有波幅，而現時內地及香港股市均出現反彈，恒指是從估值基數

較低的情況下反彈，形容其估值正常化（ｎｏｒｍａｌｉｚｅ），但相信未來的經濟增長將會繼

續帶動相關的估值，從技術走勢上，認為現時恒指正面臨重要的阻力位，短時間內或會繼續整固

，有機會出現回吐情況，一旦恒指突破２２５００水平後，其後或會在２２５００至２５０００

點水平區間橫行。而現時內地上證指數正測試２５０天線，一旦突破有機會上試３４００點水平

。



＊美國加息周期年內完結，美元轉弱利好新興市場＊



他表示，美國通脹回軟，美聯儲加息周期將近完結，惟失業率仍然處於歷史低位。在美聯儲

領先通脹的貨幣政策下，經濟增長受壓，衰退風險增加，彭博衰退風險指數仍然高企，市場預期

年內經濟衰退存在頗高可能性，經濟增長不能提振，企業盈利將受壓，然而相比歷史表現，盈利

預期仍然較高。

他指出，預期２０２３年美國經濟增長低於２０２２年，但２０２４年增長將高於２０２３

年，因此股市拐點很可能於年內出現，而市場將改變為持續通脹、高利率及低流動性的新投資市

場常態，建議投資者宜更著重環球資產配置。投資風格以價值及增長型板塊並存，惟應適時增加

價值型板塊比重。

他提及，經歷了大幅加息的一年，債券價格急跌。加息周期雖然未完，但債息已轉趨吸引。

美國加息周期將於年內完結，美元可望轉弱，利好新興市場表現。中國經濟與歐美地區處於不同

經濟周期，流動性偏鬆加上疫情後釋放動力，將支持表現優於成熟市場。（ｂｎ）







