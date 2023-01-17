《經濟通通訊１７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
《中國證券報》
習近平同黨外人士座談並共迎新春
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國家主席習近平１６日上午在人民大會堂同各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代
表座談並共迎新春。習近平表示，希望大家以更加奮發有為的精神狀態履職盡責，在凝心聚力、
服務大局上發揮更大作用。
打基礎補短板，地方擴投資快馬加鞭
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目前，全國各地密集召開的兩會已進入收尾階段。從多地會上傳出的信息來看，２０２３年地方
固定資產投資增速目標平均為８﹒４％，較２０２２年上調０﹒３個百分點。
Ａ股放量上漲，滬指收復年線
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Ａ股市場１６日繼續反彈，上證指數近一年來首次站上年線。滬深兩市超３８００隻股票上漲，
成交量明顯回升，當日成交額超９１００億元（人民幣．下同）。
《上海證券報》
習近平同黨外人士座談並共迎新春
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國家主席習近平１６日上午在人民大會堂同各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代
表座談並共迎新春。習近平表示，希望大家以更加奮發有為的精神狀態履職盡責，在凝心聚力、
服務大局上發揮更大作用。
地方拼經濟亮出「主打牌」
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近期地方兩會陸續召開，各地敲定了２０２３年經濟社會發展「路線圖」。記者梳理各地政府工
作報告發現，地方全力穩經濟、拼經濟的思路已經非常明確，擴大內需、科技創新、更大力度深
化改革等成為政策關鍵詞。
人民幣匯率刷新半年高位
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在岸、離岸人民幣昨日對美元盤中雙雙漲破６﹒７０關口，刷新半年以來高點。截至當日１７時
，在岸、離岸人民幣對美元盤中最高分別觸及６﹒６８９６、６﹒６９７８。
《證券時報》
習近平同黨外人士座談並共迎新春
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國家主席習近平１６日上午在人民大會堂同各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代
表座談並共迎新春。習近平表示，希望大家以更加奮發有為的精神狀態履職盡責，在凝心聚力、
服務大局上發揮更大作用。
一線城市新房價格止跌
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國家統計局１５日發布２０２２年１２月７０個大中城市房價數據。數據顯示，房價環比下降城
市增加，其中，二手房價環比下降城市達到６３個。從新房價格來看，一線城市在連跌３個月後
出現止跌現象。
人行單日淨投放超９０００億
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人行昨日開展７７９０億元ＭＬＦ操作和１５６０億元公開市場逆回購操作，ＭＬＦ操作利率、
７天期逆回購利率和１４天期逆回購利率都與上期持平。因當天有２０億元７天期逆回購到期，
故人行實現單日淨投放９３３０億元。（ｌｃ）
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