《經濟通通訊１７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平同黨外人士座談並共迎新春

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國家主席習近平１６日上午在人民大會堂同各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代

表座談並共迎新春。習近平表示，希望大家以更加奮發有為的精神狀態履職盡責，在凝心聚力、

服務大局上發揮更大作用。



打基礎補短板，地方擴投資快馬加鞭

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目前，全國各地密集召開的兩會已進入收尾階段。從多地會上傳出的信息來看，２０２３年地方

固定資產投資增速目標平均為８﹒４％，較２０２２年上調０﹒３個百分點。



Ａ股放量上漲，滬指收復年線

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Ａ股市場１６日繼續反彈，上證指數近一年來首次站上年線。滬深兩市超３８００隻股票上漲，

成交量明顯回升，當日成交額超９１００億元（人民幣．下同）。





《上海證券報》



習近平同黨外人士座談並共迎新春

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國家主席習近平１６日上午在人民大會堂同各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代

表座談並共迎新春。習近平表示，希望大家以更加奮發有為的精神狀態履職盡責，在凝心聚力、

服務大局上發揮更大作用。



地方拼經濟亮出「主打牌」

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近期地方兩會陸續召開，各地敲定了２０２３年經濟社會發展「路線圖」。記者梳理各地政府工

作報告發現，地方全力穩經濟、拼經濟的思路已經非常明確，擴大內需、科技創新、更大力度深

化改革等成為政策關鍵詞。



人民幣匯率刷新半年高位

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在岸、離岸人民幣昨日對美元盤中雙雙漲破６﹒７０關口，刷新半年以來高點。截至當日１７時

，在岸、離岸人民幣對美元盤中最高分別觸及６﹒６８９６、６﹒６９７８。





《證券時報》



習近平同黨外人士座談並共迎新春

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國家主席習近平１６日上午在人民大會堂同各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代

表座談並共迎新春。習近平表示，希望大家以更加奮發有為的精神狀態履職盡責，在凝心聚力、

服務大局上發揮更大作用。



一線城市新房價格止跌

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國家統計局１５日發布２０２２年１２月７０個大中城市房價數據。數據顯示，房價環比下降城

市增加，其中，二手房價環比下降城市達到６３個。從新房價格來看，一線城市在連跌３個月後

出現止跌現象。



人行單日淨投放超９０００億

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人行昨日開展７７９０億元ＭＬＦ操作和１５６０億元公開市場逆回購操作，ＭＬＦ操作利率、

７天期逆回購利率和１４天期逆回購利率都與上期持平。因當天有２０億元７天期逆回購到期，

故人行實現單日淨投放９３３０億元。（ｌｃ）

