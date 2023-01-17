《經濟通通訊社１７日專訊》中信證券分析指出，Ａ股正處於全年關鍵做多窗口，高頻數據

驗證與基本面預期形成正反饋，強化投資者增配共識，預計外資快速流入之後節奏將放緩，國內

資金也將補倉，逐步形成資金接力效應。歷史復盤顯示，外資集中流入疊加春節過後，市場上漲

概率更大，當前依然是較好的加倉時點，建議長期戰略配置圍繞「四大安全」，中期戰術加倉三

類「窪地」，短期聚焦處於「窪地」且春節後有爆發力的品種。

分析指，當前依然是較好的加倉時點。首先，近期全國疫情「達峰」後日新增感染數回落明

顯，高頻數據驗證與基本面預期改善形成正反饋，且基本面中期修復趨勢高度明確，各類投資者

中期增配Ａ股已形成較強共識。

其次，外資補倉式流入明顯提速，已成為開年來最重要的定價力量，預計也是今年全年重要

的資金來源之一；國內機構調倉從均衡配置轉向更重成長，內外資將逐步形成資金接力效應。

再次，歷史復盤顯示，外資過去３３次周流入超２００億元的事件中，有２０次Ａ股在後續

３個月上漲，滬深３００平均漲幅８﹒８％；２０００年以來春節後一個月Ａ股上漲概率７４％

，平均漲幅２﹒５％：當前上述兩類事件疊加，節後市場上漲概率較大。（ｄｗ）



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

