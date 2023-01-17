《鍾之日記》１月１７日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



隔晚美股馬丁路德金日假期休市，歐洲股市則溫和造好，中國２０２２年經濟增長勝預期、

１２月的工業、零售及固投更表現優異，不過人口負增長響警號，香江魚缸經過四個交易日累漲

逾４００點後，今日止步連升，反覆下跌近１７０點收市。

恒指低開６８點報２１６７８，早段曾倒升５０點，高見２１７９７，之後掉頭向下，午後

跌穿上午低位，最多跌３２９點，見２１４１７點全日低，尾市跌幅收窄。恒指收市跌１６９點

或０﹒７８％，報２１５７７，全日成交１２６７﹒２億元。國企指數報７３１４，跌３６點或

跌０﹒４９％。恒生科技指數報４５００，跌６點或跌０﹒１４％。



＊全年ＧＤＰ增３％不達標，滬指止步三連升＊



國家統計局公布２０２２年經濟成績單，２０２２年第四季ＧＤＰ增長２﹒９％，大勝市場

預期的增１﹒８％，全年增３％，低於２０２２年初政府工作報告中設定的全年「５﹒５％左右

」的增長目標。不過１２月的工業、投資、消費表現均超出預期，這意味著中國經濟在１２月或

已觸底；隨著大多數城市新冠感染高峰已過，房地產亦得到政策強力支持，預計未來一段時間消

費和投資將進一步好轉。但值得警惕的是，中國人口紅利正在迅速消退，２０２２年末全國人口

比上年末減少８５萬人，是中國人口自１９６２年以來（即近６１年來）首次出現負增長。分析

指，這意味著其無法再依靠人口紅利作為經濟增長的結構性推動力，未來增長將更多依賴生產率

的提高。

滬深股市全日表現偏軟，滬綜指開市升０﹒０６％，之後反復向下，收市跌０﹒１％，報

３２２４﹒２４點。深成指升０﹒１３％，創業板指數則升０﹒２４％。個股跌多漲少，兩市超

２８００股飄綠，半導體、券商股持續活躍；金融、煤炭、食品股偏軟。

交投再轉為淡靜，兩市全日成交７０７２億元（人民幣．下同），按日少近兩成三。不過外

資持續流入，今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）再流入９２﹒８８億元，為連續十日淨流

入，１月以來１１個交易日陸股通累計淨流入８９１億元，接近２０２２全年淨流入額。



＊中國少子化格局突出，概念股頹爆＊



中國２０２２年全年出生人口９５６萬人，人口出生率為６﹒７７ ；死亡人口１０４１萬

人，人口死亡率為７﹒３７ ；人口自然增長率為－０﹒６ ，是中國人口自１９６２年以來，

即近６１年來首次出現負增長。

當中出生率顯著低迷，出生人數由２０２１年的１０６２萬人降至９５６萬人，人口出生率

由７﹒５２ 降至６﹒７７ ，繼續創下新低。

早前媒體引述內地專家指出，由於出生率低迷，中國人口負增長到來的時間要比預期提前５

至１０年，人口總量達峰時間也不斷被提前，相應的人口峰值則不斷下調。意味著中國將進入人

口負增長的時代。而根據聯合國數據，去年印度人口推算為１４﹒１２億元，或已超越中國成為

全球人口最多的國家。外交部發言人汪文斌今日回應表示，中國和印度都是人口大國，勞動力資

源較為充沛，兩國應用好人口紅利，實現各自發展振興。

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威認為，數據對於潛在增速和內需有重要指示意

義。中國無法再依靠人口紅利作為經濟增長的結構性推動力，未來增長將更多依賴生產率的提高

。國際評級機構穆迪穆迪預料，從中長期來看，由於人口老齡化、生產率下降等結構性因素，中

國經濟增長速度可能會放緩。

生殖、奶粉等相關股向下，好孩子國際（０１０８６）跌５﹒２％，錦欣生殖

（０１９５１）跌３﹒２％，貝康醫療－Ｂ（０２１７０）跌２﹒７％，愛帝宮（００２８６）

跌２﹒１％。至於蒙牛乳業（０２３１９）、中國飛鶴（０６１８６）齊跌近２％。



＊獲散戶王入股，阿里創半年高＊



阿里巴巴（０９９８８）獲活躍投資者、有「散戶概念股之王」之稱的遊戲驛站

ＧａｍｅＳｔｏｐ主席科恩（Ｒｙａｎ Ｃｏｈｅｎ）入股，股價今早曾漲３％，高見

１１６﹒８元，創逾六個月高，惟其後升幅收窄，全日升近１％，報１１４﹒５元，三連升。

據《華爾街日報》引述知情人士消息報道，Ｒｙａｎ Ｃｏｈｅｎ已經購入阿里巴巴價值數

億美元股份，並正私下推動阿里巴巴股票回購計劃擴大２００億美元，達到約６００億美元。

報道指出，Ｒｙａｎ Ｃｏｈｅｎ去年下半年購入股份，並於８月首次聯繫阿里巴巴董事會

，表達對阿里巴巴股票被低估的看法，認為阿里巴巴未來五年可實現雙位數銷售額和近２０％自

由現金流增長。在初步溝通後，阿里巴巴於１１月宣布其董事會批准將公司股票回購計劃擴大

１５０億美元至４００億美元，同時還將其延長至２０２５年３月。

Ｒｙａｎ Ｃｏｈｅｎ所持股份與阿里巴巴近３０００億美元的市值相比，雖然微不足道，

但Ｒｙａｎ Ｃｏｈｅｎ在散戶投資人中擁有廣泛的追隨者，如此投資動向不容小覷。Ｒｙａｎ

Ｃｏｈｅｎ靠創立網上寵物零售商Ｃｈｅｗｙ Ｉｎｃ致富，近幾個月來公開表現出對中國經

濟的親和力。



＊汽車股陷入調整，小鵬減價仍跌２﹒３％＊



Ｔｅｓｌａ年初調低中國國產版Ｍｏｄｅｌ ３、Ｍｏｄｅｌ Ｙ減價後，小鵬汽車

（０９８６８）最新在社交平台公布，即日啟動小鵬Ｇ３ｉ、Ｐ５、Ｐ７的新年新價格體系，而

在公告發布前一年內訂購Ｇ３ｉ、Ｐ５、Ｐ７的首任車主，小鵬汽車也將同步予以「新春回饋」

。小鵬汽車今日股價反覆向下，收市跌２﹒３％，報３７﹒５元。

《路透》引述消息人士報道，吉利汽車（００１７５） 雷諾（Ｒｅｎａｕｌｔ）正計劃引

入沙特阿拉伯國營油企沙特阿美（Ａｒａｍｃｏ）作為投資者及合作夥伴，共同開發及供應汽油

引擎及混合動力技術。吉利跌１﹒９％。

其他汽車股普跌，ＡＰＯＬＬＯ出行（００８６０）大跌７﹒４％，比亞迪（０１２１１）

跌２﹒４％，東風集團股份（００４８９）跌１﹒９％，蔚來（０９８６６）跌０﹒８％，長汽

（０２３３３）跌０﹒６％。不過理想汽車（０２０１５）升０﹒７％。





＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

